Különleges ének-zongora duó a gödöllői királyi váróban

Az egyre népszerűbb, 2013-ban alapított Li­lienn & Kónyai Tibor ének-zongora duó a hazai zenei élet különleges színfoltja, nem véletlenül, hiszen a lélek derűjét viszik színpadra. A formáció eljutott az ország vezető dzsesszklubjaiba, de megkeresésből külföldről sincs ­hiány.

Előadásukban dzsessz-sztenderdek, dzsesszesített különböző műfajok és energikus latin dallamok szólalnak meg, egészen a 1920-as évektől kezdve napjaink dalainak feldolgozásaiban. December 5-i koncertjüknek a különleges atmoszférájú gödöllői királyi váró ad helyszínt este nyolctól. Ezúttal olyan karácsonyi dalok is elhangzanak majd, mint például a White Christmas, Winter Wonderland vagy a Silent Night.

A Sopronban élő zongorista, zeneszerző Kónyai Tibor hétéves kora óta játszik hangszerén. Száznál is több szerzeménye mellett jó néhány természetfilm zenéjét is ő komponálta, fúvósokból és vonósokból álló zenekarával közösen hét saját lemezt jelentetett meg. Rabie Lili, vagyis Lilienn folyamatosan képezi magát önállóan is, számára az éneklés jelenti a valódi előadói szabadságot, amivel, úgy érzi, nemcsak magának, de a világnak is tud újat nyújtani.