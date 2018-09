Kreatív mobilfotók az Akváriumban

A fényképezés ma már nem egyfajta arisztokratikus tevékenység

Az Akvárium Klubban megnyílt a Hua­wei első mobilfotó-kiállítása. A különleges tárlaton a nemzetközi mobilfotós versenysorozat, a Next Image Photography Contest hat kategóriájának díjnyertes képei mellett felkért, neves magyar fotográfusok – Pály Zsófia, Bődey János és Schild Tamás – az egyik telefongyártó okostelefonjával készített fotóprojektjeit is megtekinthetik az érdeklődők.

A megnyitón Schild Tamás kiemelte, hogy az okostelefonokba épített kamerák fejlődésének hatására elkezdődött a fotográfia demokratizálódásának folyamata, hiszen a fényképezés ma már nem egyfajta arisztokratikus tevékenység, hanem bárki megpróbálkozhat vele. „

Azt a technikai tudást, amit korábban hosszú évtizedek alatt lehetett elsajátítani, ma az ezekbe a gépekbe épített technika bárki számára biztosítja” – tette hozzá, majd azt is megjegyezte, hogy az emberekben rendszerint van egyfajta bizalmatlanság, ha valaki a jelenlétükben elővesz egy hagyományos fényképezőgépet, ehhez képest okostelefonnal sokkal könnyebb fotózni, hiszen ez már annyira hétköznapi és megszokott, hogy könnyebb vele az emberek bizalmába férkőzni és megtörni ezt a fajta különös ellenállást.

Pályi Zsófia elmondta, hogy rá inkább a dokumentarista jellegű, emberközeli képek a jellemzők, ehhez képest most tájfotókat készített. „A képek elkészítése során egy kis állványt is használtam, és hosszú, több másodperces expozíciós fotókat csináltam. Nagyon nagy szabadságot adott, hogy a gép által biztosított technikai feltételeknek köszönhetően ugyanúgy gondolkodhattam, mintha egy komoly, tükörreflexes gépet használtam volna, a készülék semmiben nem korlátozta a kreativitásomat” – tette hozzá.

Bődey János a fiával közös nyaraláson készítette a kiállításon látható képeit, és elmondta, hogy számára a Duna-parti kempingezés során az okostelefon kis mérete is nagyon előnyös volt, sokkal könnyebb volt elővenni, amikor meglátta például az egyik fotóján szereplő, Dunába gázoló lovakat, mintha a saját gépével dolgozott volna. Azt is hangsúlyozta, hogy számára a telefon kamerája végig kényelmi szempontokat szolgált, kiválasztotta a monokróm színbeállítást, és azon túl nem is nagyon kellett állítgatnia rajta semmit.

A kiállításon a Huawei és a National Geographic fotósversenyének legjobb alkotásai is láthatók. A megméretésre húsz országból hat kategóriában kizárólag olyan képekkel lehetett pályázni, amik a gyártó okostelefonjaival készültek. A verseny nagydíját a közönség szavazatai és a nemzetközi szakmai zsűri értékelése alapján egy magyar alkotó, Pávó Réka Art & Leu­kemia című fotója nyerte, ami a fotós betegsége elleni küzdelmét örökíti meg.

A kiállítás október elsejéig tekinthető meg az Akváriumban.