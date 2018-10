Közös misszió az online festménypiac megtisztítása

Ha valaki ezután boldogan újságolja, hogy Rippl-Rónai József-, Batthyány Gyula- vagy Vaszary János-festményt vásárolt a Vaterán, ne kezdjünk sopánkodni, hogy biztosan bedőlt egy hamisítónak, hiszen az online piactér a Kieselbach Galériá­val együttműködve jelentős lépéseket tett a magyar festménypiac megtisztításáért.

Nem meglepő, hogy a szakma részéről épp Kieselbach Tamás és csapata ismerte fel, mekkora tétje van annak, hogy megteremtsék a biztonságos online vásárlás feltételeit, hiszen Magyarországon ők rendezték az első online aukciót, webshopot is üzemeltetnek, és az üzleti lehetőségeken túl is elkötelezettek a magyar festészet ügye és méltó reprezentálása mellett.

Az online piactér forgalmának közel húsz százalékát eddig is az antik- és a műtárgy-kereskedelem biztosította – mutatott rá Szanitter Áron, a Vatera ügyvezetője, aki magas rizikófaktornak tartotta, hogy eddig nem lehetett lekövetni a műtárgyak útját.

Most a galéria szakembereivel négylépcsős biztonsági rendszert dolgoztak ki, amely segíti a vásárlót, hogy minél átfogóbb képet kapjon a kínált műtárgyról, és a szakszerű szempontok szerinti leírás mellett a festmény áruba bocsátójának nyilatkoznia kell, hogy tud-e mellékelni szak­értői vizsgálatot, illetve vállal-e pénz-visszafizetési garanciát.

Persze az online piacteret nem úgy kell elképzelni, hogy hamisítók sokasága várja, hogy végre horogra akadjon egy jóhiszemű vásárló, de sokszor a tulajdonos maga sem tudja, hogy mi a kép története, illetve eredeti-e. Ebben nyújt segítséget az együttműködés, mert aki igényli, azt a Vatera átirányítja a Kieselbach Galéria szakembereihez, akik segítenek az eredetiség megállapításában, illetve az értékbecslésben.

A magyar művészettörténészek között Molnos Péter az, aki írásaiban, egy-egy életmű feldolgozásakor a leggyakrabban reflektál a hamisításokra is. Mint a tegnapi sajtóbeszélgetésen kifejtette, az online piactér átláthatatlansága nem tipikus hazai jelenség, a nemzetközi színtéren is hasonló a helyzet, időnként komoly nemzetközi aukciósházak olda­lain is felbukkannak hamisítványok.

A Vaterával való együttműködés fontos szűrőt biztosít a hazai online műtárgy­piac megtisztításához, és ha a hamisításokat nem is lehet ezáltal kiszorítani, a vásárlók bizalmát döntően befolyásolja, hogy megjelenik egy olyan kínálat is, amelyben a műtárgyak eredetisége megkérdőjelezhetetlen.

Az együttműködés látványos része, hogy a Kieselbach kiterjeszti a Vatera felületére is az online választékának értékesítését, illetve a Vaterán elindítottak egy aukciót, amelyen még kilenc napig lehet licitálni a divat és szépség téma köré felsorakoztatott tíz műalkotásra. Máris lehet eredeti Rippl-Rónai- vagy Vaszary-képet vásárolni a Vaterán.