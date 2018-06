Középpontban a család

Pécs lesz a Múzeumok éjszakája programsorozat kiemelt helyszíne

Nagy kulturális zsongással indul a nyár Pécsett: jelenleg épp az országos színházi találkozó zajlik ott, melyre nemcsak a szakma képviselői tódulnak lelkesen, hanem a színházkedvelő közönség is, majd mintegy rövid lélegzetvétel után ismét e mediterrán város kerül a kultúra iránt érdeklődők figyelmének központjába, ugyanis Pécs lesz az idei Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat kiemelt helyszíne. A Múzeumok éjszakája programjai június 23-án országszerte kínálnak családbarát ismeretszerzési és szórakozási lehetőséget, és bizonyítják az esetleges kétkedőknek, hogy a múzeum nem az a hely, ahol pisszegve és lábujjhegyen tipegve lehet elzárt kincseket nézegetni, hanem számos játék és izgalmas felfedezés helyszíne.

Ami összeköt: család és kultúra – ez az idei Múzeumok éjszakája szlogenje, ennek jegyében állították össze változatos programjaikat az intézmények. A Múzeumok éjszakája idei arca Oláh Gergő énekes, az X-Faktor harmadik szériájának győztese, aki részt vett a Magyar Turisztikai Ügynökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett, Pécs látnivalóit népszerűsítő kiránduláson is.

A város kulturális és vallási sokszínűségének, történelmének egyik jelképe Európa legészakibb épségben maradt dzsámija, amely ma római katolikus templomként működik. A város másik emblematikus szent helye az Angster József századik orgonájával is büszkélkedő Szent Péter és Szent Pál-székesegyház.

Nemcsak a csodálatos szépségű katedrális kihagyhatatlan látnivaló, hanem érdemes megtekinteni a szomszédos püspöki palotát is, amelynek a térre néző jelképes erkélyén Varga Imre lemezplasztikája látható, amely Liszt Ferenc 1846. október 24-i látogatásának emlékére készült. A hagyomány szerint a zeneszerző a palota erkélyéről kihajolva, a bazilika harangjainak hangjából merített ihletet az Esztergomi miseként ismertté vált szerzeményének megkomponálásához.

Különleges élmény részt venni A Texas bártól a püspöki palota kertjéig címmel meghirdetett, vezetett túrák egyikén, amely során a látogató a püspöki palota zárt kertjét a pincével és a magtárral összekötő titkos alagútba is betérhet, megtekintheti az üldözött papok emléke előtt is tisztelgő tárlatot, június 23-án pedig Kincsek éjszakája elnevezéssel egy játékban is részt vehet, amelyben négy helyszínen – esetenként sötétben, zseblámpával – Simon püspök elveszett érméit keresheti meg. A Texas bár a rendszerváltás előtti idők egyik különleges tanúja, ugyanis Cserháti József püspök ebbe a titkos alagútba vonult bizalmas beszélgetésekre a lehallgatókészülékekkel teletűzdelt palotából.

A város arculatát és kultúráját máig erősen maghatározó, legendás famíliák köré épülnek a Múzeumok éjszakája pécsi programjai: a Zsolnayak, a Vasarelyk, az orgonaépítő Angsterek, valamint a pezsgőgyárat alapító Littke család életművéhez és hagyatékához kötődnek az élményközpontú tudásátadás jegyében meghirdetett tárlatvezetések, játékok, múzeumpedagógiai foglalkozások.

A tizenkét helyszínen zajló csaknemszáz program részeként idegenvezetéssel megtekinthető a Littke család által alapított pezsgőgyár pincéje, este a város templomaiban megszólalnak az Angster-orgonák, aki pedig az országos hírű Szerecsen Patikamúzeumba tér be, gyógyteát is kóstolhat, gyógyfőzetet és gyógybalzsamot is készíthet.

Ezen az éjszakán előzetes regisztrációval Pécs UNESCO-világörökségi címet viselő ókeresztény temetőegyüttesének egyik háromkaréjos épületébe, az egyébként nem látogatható Cella Trichorába is beléphetnek az érdeklődők, és régészeti vezetéssel a belvárost behálózó pincerendszer egyik, múzeumokat összekötő szakaszát is megismerhetik.

A családi kötelékek lesznek hangsúlyosak a Janus Pannonius Múzeum Vasarely Múzeumában nyíló új tárlaton is: Claire Vasarely kiállítását a művész unokája, Pierre Vasarely nyitja meg, aki a képek kapcsán nemcsak a nagymamájáról mesél majd az érdeklődőknek, hanem nagyapjáról, Victor Vasarelyről és édesapjáról, Jean-Pierre Vasarelyről (Yvaralról) is.

A Modern Magyar Képtár Arczok és láthatárok című, kiemelkedő időszakos kiállításán mások mellett Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Székely Bertalan művei között divattörténész tart előadást, amelyet a XIX. század zeneszerzőinek műveiből válogatott darabok kísérnek.

Aki nem a belvárosban barangolná át ezt az éjszakát, az részt vehet a már hagyományos régészeti fáklyás felvonuláson, és a Jakab-hegyi pálos kolostorral ismerkedhet meg.

A pécsi Múzeumok utcájának belső kertjeiben több helyen fényfestéssel, játszóházakkal, kézműves-foglalkozásokkal, vásári komédiával várják az érdeklődőket, a programot pedig az elmaradhatatlan Szent Iván-éji tűzugrás, újdonságként pedig táncház zárja majd.