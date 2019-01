Koszta József alkotásaiból nyílt kiállítás Makón

A 20. századi magyar festészet egyik legmarkánsabb képviselője, Koszta József alkotásaiból nyílt „...mert a jó kép születik, nem lehet akarni” címmel kiállítás Makón, a József Attila Múzeumban kedden.

Lázár János (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője a művész halálának hetvenedik évfordulójára rendezett tárlat megnyitóján úgy fogalmazott: Koszta József egy olyan időszak alkotója, amikor világossá válhatott a világnak, hogy a kor magyar festészete semmivel sem kevesebb, mint a francia.

A művész képeivel a 20. század első évtizedeinek világát mutatta be virtuóz technikával. Festményei között vannak nehéz témákat feldolgozó alkotások, amelyek önmagukban is politikai állásfoglalásnak tekinthetők. Az Alföldet mint természeti értéket, az alföldi életformát, a paraszti világot állította a nézők elé – mondta a politikus, aki február 2-án délelőtt maga is tárlatvezetést tart a kiállításon.

Szabó Antal, a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, hogy a március 31-ig látható tárlaton szereplő alkotások közül 25 magángyűjteményből származik, hat festmény pedig a szentesi Koszta József Múzeumból érkezett.

A bemutatott művek között az érdeklődők láthatnak tájképeket, csendéleteket, portrékat és életképeket is. A legkorábbi mű 1903-ban készült, a legkésőbbi 1940-ben – közölte a művészettörténész.

Koszta József 1902-ben és 1903-ban Nagybányán alkotott, hatással volt rá Ferenczy Károly, mégis összetéveszthetetlen egyedi stílusa az ekkor festett képeken, így a Makón látható Pihenő asszonyok című művén is – mondta a szakember.

1910-ben Mezei munkások című képével kétezer koronás ösztöndíjat nyert, amelyből nyolc hónapot tölthetett Párizsban, ahol megismerkedett a nagy francia festők munkáival. A francia fővárosban készült képei közül a művészettörténészek szerint három található Magyarországon, ezek egyike – a tárlaton is szereplő – A Luxembourg-kertben című alkotás, amelyen egy kávézó hölgyet örökített meg – tette hozzá a kurátor.

A festő 1916-ban találkozott egy árván maradt, nevelőszülőkhöz került kilencéves kislánnyal, Katókával, akit megkért arra, hogy a modellje legyen. Ő szerepel a Lány bokállyal című festményen, melyet a következő évben Koszta József az Ernst Múzeumban rendezett tárlatán mutatott be, ahol első komoly sikerét aratta.