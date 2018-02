Korrupcióval és társadalmi problémákkal foglalkozó szambaiskola győzött a riói karneválon

Korrupcióval és társadalmi problémákkal foglalkozó produkció nyerte meg a szambaiskolák versenyét a szerdán zárult Rio de Janeiró-i fesztiválon.

A Beija Flor 12 más iskola elől vitte el a pálmát. Az állami hivatalnokokat aranyozott szélű aktatáskával jelenítették meg, a korrupciós botrányba keveredett Petrobras olajcéget pedig nyomornegyeddé változtatták produkciójukban és megelevenítettek egy osztályteremben lezajlott, halálos kimenetelű lövöldözést is, amelynek gyermekáldozatát koporsóban felravatalozva jelezték előadásukban.

A Petrobas cég és politikusok közötti összefonódást kiderítő nyomozás révén kirobbant korrupciós botrány hatalmas felháborodást váltott ki Brazília-szerte.

A brazil szambaiskolák hónapokig készülnek a februári parádéra. A produkciók költsége akár a kétmillió dollárt (500 millió forintot) is elérheti. A táncosok gondosan elkészített, drága jelmezekben és látványos díszletek között táncolnak a mintegy 700 méter hosszan elnyúló szambaarénában.

A fesztivál rajongói ezer dollárt (250 ezer forintot) is fizetnek, hogy láthassák a parádét, pedig a riói mulatság nem veszélytelen. Több mint száz tolvajt tartóztatták le idén is, akik a szigorú biztonsági intézkedések ellenére is fosztogatták a fesztiválozókat.

A brazil tévé bemutatta, ahogy fiatalokból álló bandák veszik körbe, rabolják ki, bántalmazzák az áldozatokat, brazil és külföldi turistákat.

A Beija Flor 2015-ben is megnyerte a szambaversenyt.

A második helyezett ezúttal a Paradiso de Tuiuti lett, amely Michel Temer elnököt vámpírként ábrázolta.