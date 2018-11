Koreai filmek tartják lázban a magyar mozirajongókat

Az Oscar-díj legjobb idegen nyelvű film kategóriájának fő esélyesével, a Gyújtogatók című alkotással startolt el hétfőn a 11. Koreai Filmfesztivál az Uránia Filmszínházban. A november 11-ig tartó esemény Budapesten kívül Debrecenben, Pécsen és Szegeden is változatos programokkal várta és várja az érdeklődőket.

Négy városban 32 filmmel várta-várja idén az érdeklődőket a 11. Koreai Filmfesztivál, a legújabb kasszasikerek mellett olyan díjnyertes független és rövidfilmeket is elhozva a magyar közönségnek, amelyeket eddig nem mutattak be a régióban. A fesztivál nyitófilmje Lee Chang-dong Gyújtogatók című misztikus drámája volt, amely az idei cannes-i filmfesztiválon debütált, ahol a filmkritikusok által odaítélt Fipresci-díjjal jutalmazták.

A Murakami-novella adaptációja a koreai Y generáció kilátástalanságával foglalkozik egy különös szerelmi háromszög történetén keresztül. A Walking Dead című népszerű sorozatból már ismert Steven Yeun és az elsőfilmes Jeon Jong-seo játéka, valamint Hong Kyung-pyo operatőr képi világa nagyon jó kritikai fogadtatásban részesült a nemzetközi közönség előtt. A lehengerlő képi világú remekművet Dél-Korea a legjobb külföldi film kategóriában Oscar-díjra is jelöli.

A megnyitóünnepségen Csö Kjó Szik, Dél-Korea budapesti nagykövete hangsúlyozta, a 2018-as legemblematikusabb koreai filmjének számító alkotás ahhoz is kaput nyit, hogy a magyarok megismerkedjenek a koreai filmművészet különleges világával és annak egyedi aspektusaival. A diplomata elmondta, hogy a fesztivál során a nézők a Koreai Filmművészeti Akadémia (KAFA) számos kiváló alkotásával is megismerkedhetnek. A nagykövet hozzátette: a KAFA kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a koreai filmek napjainkban világszerte annyira sikeresek, hogy ezt az időszakot méltán nevezhetjük aranykornak is.

A filmfesztivál iránt egyébként évről évre nagyobb az érdeklődés: a nagykövet elmondása szerint a tavalyi eseményen az ingyenes, de regisztrációhoz kötött jegyek nyolcvan százaléka elkelt, ami azt jelenti, hogy közel hatezer fő vett részt a vetítéseken. A magyarországi esemény egyébként a legnagyobb a térségünkben megrendezésre kerülő koreai filmfesztiválok közül.

A fesztivál – a hagyományokat követve – négy szekcióban kínál filmeket: a Friss szekcióban a legújabb és legnépszerűbb alkotásokat tekinthetik meg a nézők, az Arcok szekció pedig Korea nagyhatású filmkészítőinek egyikét mutatja be. Idén E J-yong filmrendező a fesztivál vendége, akinek négy filmje van a programban. A Fókusz szekció minden évben egy témára összpontosít, 2018-ban a KAFA hallgatóinak rövidfilmjeit mutatja be. A Csendes álom szekció pedig magyar filmes szakemberek válogatásait tartalmazza, vetítés utáni beszélgetésekkel.