Koreában és Csehországban is vendégszerepel az Opera

Dél-Koreában a Bánk bán, vidéken a Tosca, a Müpában három monumentális opera koncertszerű előadásával vendégeskedik a Magyar Állami Operaház januárban, miközben a Magyar Nemzeti Balett a legfrissebb modern koreográfiáit is elviszi Brnóba.

Szerdán Wagner A bolygó hollandi, csütörtökön Verdi Simon Boccanegra, vasárnap pedig Goldmark Sába királynője című művét adja elő a Magyar Állami Operaház a Müpában. A főbb szerepeket A bolygó hollandiban Kálmándy Mihály, Sümegi Eszter és Palerdi András, a Simon Boccanegrában Alberto Gazale, Rost Andrea, Szabó Bálint és Brickner Szabolcs, a Sába királynőjében pedig Gál Erika, László Boldizsár és Bakonyi Anikó énekli. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát a három esten Kesselyák Gergely, Kocsár Balázs és Kovács János vezényli, a karigazgató Csiki Gábor – közölte a dalszínház hétfőn az MTI-vel.

A dél-koreai Teguban január 17-én a Magyar Állami Operaház művészeinek közreműködésével és betanításával állítják színpadra Erkel Bánk bánját. Az együttműködés célja a két ország nemzeti operáinak bemutatása egymás dalszínházaiban, így elsőként a budapesti Opera szólistái, zenekarának és énekkarának szólamvezetői, valamint Dénes István karmester utaznak ki és tanítják be a helyi művészeket az előadást megelőző 10 napban.

Bár a produkció koncertszerű lesz, a szólisták, köztük a főbb szerepekben látható László Boldizsár, Komlósi Ildikó és Rőser Orsolya Hajnalka a Káel Csaba-féle rendezés Csikós Attila által tervezett díszleteinek vetített hátterében és Velich Rita jelmezeiben lépnek színpadra. A vendégséget a dél-koreai társulat a tavasz folyamán viszonozza majd. Az Opera tegui bemutatkozása egyben a Koreai Köztársaság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulójához kapcsolódó jubileumi év nyitóprogramja is.

Eközben a vidéki nagyvárosokban Puccini Toscája látható az Operát az Operából! belföldi turné részeként. Hétfőn a soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központba, 18-án a veszprémi Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Térbe, 21-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, 28-án pedig az egri Gárdonyi Géza Színházba látogat el a koncertszerű előadás, amelynek főbb szerepeit Rálik Szilvia és Rost Andrea, Kovácsházi István és Kiss B. Atilla, valamint Kálmándy Mihály énekli, míg az Opera együtteseit Kesselyák Gergely dirigálja. A belföldi turné partnere a Filharmónia Magyarország.

Január 29-én a Magyar Nemzeti Balett három modern koreográfiával vendégeskedik a Brnói Nemzeti Színházban. A Limitless című esten Sharon Eyal és Gai Behar Bedroom Folk című alkotása és William Forsythe A tökéletesség szédítő ereje – The Vertiginous Thrill of Exactitude című munkája lesz látható Robert North Trójai játékok című balettparódiájával. A Magyar Nemzeti Balett egy éven belül immár második alkalommal látogat Brnóba, ahol tavaly júniusban a Hans van Manen koreográfiáiból összeállított LOL című előadással mutatkoztak be.