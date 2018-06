Könyv jelent meg Prokopp Sándorról

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) és a magyar sportlövészet első olimpiai bajnokának, Prokopp Sándornak az életét és korát feldolgozó könyvet mutattak be szerdán a fővárosban.

Simon Gábor, a BEAC igazgatója „A Prokopp” című kötetet bemutató sajtótájékoztatón elmondta, Prokopp Sándor 1912-ben a stockholmi nyári olimpián szerzett aranyérmet a 300 méteres hadipuska számban. Az ő életét bemutató kötetet abból az apropóból jelentették meg, hogy idén 120 éves a BEAC, Prokopp Sándor születésének pedig tavaly volt a 130. évfordulója.

A kötetet Dávid Sándor és Dobor Dezső sportújságíró, valamint Prokopp Sándor fia, a társszerzőként közreműködő Prokopp László írta, és ezer példányban jelenik meg. Bolti forgalomba nem kerül, de az ünnepi könyvhéten, illetve a BEAC honlapján át hozzá lehet jutni – tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a klubnak ma már nincsen sportlövőszakosztálya, de elképzelhető, hogy a jövőben megint lesz ilyen, hiszen a sportág a reneszánszát éli.

Prokopp László elmondta, a könyv elkészültét segítette, hogy nagy hagyaték állt rendelkezésre. Korabeli dokumentumok, fényképek (ezek közül negyven szerepel a könyvben), levelek és maga az érem is a családi hagyaték része. A kötet írásakor azt a célt is szem előtt tartották, hogy ne csupán édesapja munkásságát, hanem az adott sportágat és a kort is bemutassák.

Dobor Dezső arról beszélt, a bőséges háttéranyag feldolgozása mellett kutatómunkát is végeztek, így sikerült összeállítani a 250 oldalas könyvet.

A kutatómunka során derült ki, hogy az olimpikonnal csak egyetlen interjú készült, egy fiataloknak szóló lapba, közvetlenül a győzelme után. Ekkor mesélte el, hogy miként kapott az édesapjától puskát és hogyan lett belőle sportoló.

A bemutatón jelen volt Hammerl László, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett olimpiai bajnok sportlövő, aki elmondta, társaival együtt úgy gondolnak vissza Prokopp Sándorra, mint aki példát mutatott, hogy miként lehet első helyet elérni az olimpián sportlövészetben is.

A könyv ajánlójában az áll, ifj. Prokopp Sándor, „szigorló jogászként”, 25 évesen nyerte meg a hadipuska 300 méteres versenyszámát. Prokopp a pusztaszentlőrinci Szemere Miklós lőtéren nevelkedett és csak egy véletlen lemondás miatt jutott ki az olimpiára, a saját költségén.

A sajtótájékoztató után a résztvevők megkoszorúzták Prokopp Sándor emléktábláját, amely az egykori Szemere lőtér helyén lévő kávéház homlokzatán áll.