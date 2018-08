Könnyed vígjátékok, krimik

Holnap kezdődik a IX. Bujtor István Filmfesztivál Balatonszemesen

Augusztus 18. és 20. között kilencedik alkalommal rendezik meg Balatonszemesen a Balázs Béla-díjas színész és filmrendező, Bujtor István emlékére elindított filmes seregszemlét. Az eseményre az előzsűri főleg könnyed vígjátékokat és izgalmas bűnügyi filmeket, krimiket válogatott be.

A rendezvényre négy kategóriában lehetett nevezni, így játékfilmeket, dokumentum- és ismeretterjesztő filmeket; animációs, fikciós és kísérleti rövidfilmeket, valamint versklipeket láthatnak majd az érdeklődők. Az egyes vetítések között beszélgetések zajlanak majd a rendezők, közreműködők részvételével, így a jelenlévők mélyebb betekintést nyerhetnek az alkotás folyamatába. Lutter Imre, Kiss László, Kútvölgyi Erzsébet, Kalász József és Wiegmann Alfréd zsűritagok pedig helyben, a közönség soraiban tekintik meg a beválogatott filmeket.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a fesztiválon a kisjátékfilmek vonzzák a legtöbb érdeklődőt. Ez várhatóan idén sem lesz másként, hiszen többek között olyan izgalmas alkotások kerületek be a versenyprogramba, mint például Gál Sándor Messze az otthon című filmje, az Engedj el című magyar–francia koprodukció Clayton Burkhart rendezésében, Goztola Krisztina főszereplésével, aki producerként is debütál a filmmel. Ezenkívül megtekinthető lesz még az Apáról fiúra című film Zsigmond Géza rendezésében, a Hétköznapi pad Berkes Bencétől, valamint Füzes Dániel Ádám fullad és Szakcsi Ákos Központi ügyelet című filmje.

Különösen izgalmasnak tűnik Körtési András Lélekszakadva című kísérleti fikciós kisjátékfilmje, valamint Halász Gábor Ikarusz Doktor/Welcome to Csirketelep című dokumentumfilmje. Utóbbi egy Szabolcs megyei településen játszódik, és azt mutatja be, ahogy a magyar pusztában feltámasztanak néhány rozsdás, szinte reménytelen állapotú, ám máig legendás magyar buszt, régi járművet.

A Bujtor István Filmfesztivál egyik legnagyobb különlegessége a versfilm kategória, amelynek keretein belül idén többek között Petőfi Sándor, Arany János, József Attila, Weöres Sándor műveihez készült klipeket láthatnak az érdeklődők.

A fesztiválon természetesen idén is láthatóak lesznek Bujtor István- és Latinovits Zoltán-filmek is, a nagy Ötvös Csöpi-filmek, mint A Pogány Madonna, a Csak semmi pánik és Az elvarázsolt dollár mellett A Pendragon legenda című magyar történelmi krimit is megtekinthetik majd a jelenlévők, és vetítik A három testőr Afrikában című, Rejtő Jenő azonos című regényéből készült, 1996-ban bemutatott filmvígjátékot is Bujtor István rendezésében.

A fesztivált Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház művésze nyitja meg előadásával, a háromnapos program pedig díjátadóval és konzultációval zárul. Az esemény minden programja ingyenes.