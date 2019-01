Kollégánkat díjazták a sajtófotópályázaton

Kollégánk, Kurucz Árpád érdemelte ki a legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton-díjat a 37. Magyar Sajtófotó-pályázaton, amelynek eredményét tegnap hirdették ki a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

Kurucz Árpád több kategóriában is sikerrel pályázott: Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása fotóriporteri eszközökkel mezőnyben övé az első és a második díj is a Konferenciapillanatok és az Üres formák sorozataiért, emellett Valentino Rossi című képével elnyerte a sport kategória második díját is.

Mónus Márton (MTI/MTVA) a legjobb hírképért járó Escher Károly-díjat, valamint a legjobb teljesítményt nyújtó harminc év alatti fotográfusnak odaítélt Szalay Zoltán-díjat nyerte el, emellett Lufi című képéért első helyezett lett ­hír-, eseményfotó kategóriában, Élet a halál után című munkájával pedig a képriport kategória harmadik díját is kiérdemelte. A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter Török János (Délmagyarország) lett.

A Képriport kategória legjobbja Zsolnai Péter (Bors) anyaga, a Mindennapi élet kategóriában a legjobb kép Reviczky Zsolté (HVG), a legjobb sorozat pedig Bődey Jánosé (Index.hu).

Az Emberábrázolás – portré kategóriában az egyedi képek közül Páczai Tamás (Képmás Magazin) munkája bizonyult a legjobbnak, a sorozatokat beküldők közül pedig Kállai Márton (Szabad Föld) lett a nyertes.

A Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása fotóriporteri eszközökkel kategória legjobb egyedi képét Csudai Sándor (Origó) készítette. Sport kategóriában Zoltai András (szabadfoglalkozású) készítette a legjobb sorozatot, ifj. Lőrincz Ferenc (szabadfoglalkozású) pedig a legjobb képet, ugyanakkor egyedi fotójával a Természet és tudomány kategória első helyezését is kiérdemelte. A kategória legjobb sorozatának járó díjat megosztva kapta Máté Bence (Fotonatura Kft.) és Radisics Milán (szabadfoglalkozású).

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriában Giampiero Assumma (szabadfoglalkozású) fotóját ítélte legjobbnak a zsűri, míg a sorozatok közül Révai Sára (Nlcafe.hu) pályázatát választották.

A Bielik István (Magyarország) fotóriporter, Lois Lammerhuber (Ausztria) fotográfus, könyvkiadó, fesztiváligazgató, Stefano De Luigi (Olaszország) fotográfus, Ami Vitale (Amerikai Egyesült Államok) fotográfus, Nikon-nagykövet alkotta zsűri Szlukovényi Tamás (Kanada) fotográfus, kurátor elnökletével 276 szerző 2462 pályaműve közül választotta ki a legjobb képeket, amelyekből április 4-én kiállítás is nyílik a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlatnyitón hirdetik ki, ki nyerte a MÚOSZ nagydíját és az André Kertész-nagydíjat.

A Magyar Sajtófotó-pályázat és Kiállítás több mint harminc éve a fotóriporteri szakma legnagyobb hazai seregszemléje, amelyen amatőr és hivatásos fotográfusok egyaránt megméretnek. A pályázatról és a nyertesekről bővebb információ a 37.sajto-foto.hu oldalon található.