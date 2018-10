Kiss B. Atilla: az Operettszínházban mindennek helyet kívánok adni, ami érték

Kiss B. Atilla a Budapesti Operettszínházban mindennek helyet kíván adni, ami érték. A Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes erről az M5 csatorna pénteki Kulturális Híradójában beszélt annak kapcsán, hogy őt választották az Operettszínház új főigazgatójának.

Mint a műsorban elhangzott, az erdélyi származású tenor tanulmányait Prágában és Luxembourgban végezte. 1993-ban debütált a Kolozsvári Operában, majd 1999-től a Magyar Állami Operaház tagja lett. Főként hőstenor szerepeiről ismert, neve Erkel Bánk bánjának címszerepével forrt össze.

„A pályázatom címének az egyik része a Nemzeti Dalszínház” – mondta a műsorban Kiss B. Atilla.

„Mindennek helyet kívánok adni, ami érték. Olyan műveknek és olyan műfajnak is, amely még nem körvonalazódott, még nem született meg, megrendeljük, létrehozzuk” – hangsúlyozta, hozzátéve: ahhoz, hogy a hungarikumnak számító magyar operettek, a dalművek, magas szinten létrehozott musicalek és „a frissen komponáltatott művek magas színvonalon jöjjenek létre, komoly szakmai műhelyekre van szükség, ezeket kívánom megteremteni”.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Magyar Hírlap pénteki számában megjelent interjúban közölte, hogy Kiss B. Atilla operaénekes kerül 2019. február 1-jétől kezdődően 5 évre a Budapesti Operettszínház élére, a Pesti Magyar Színház vezetője pedig Zalán János jelenlegi igazgató marad.

A szaktárca pénteki közleménye szerint az operettszínházi pályázatra a beadási időszak végéig öten nyújtottak be pályázatot, amelyek közül egy érvénytelen volt. Az aspiránsok közül Kerényi Miklós Gábor a pályázatát visszavonta, érvényes pályázatot Kiss B. Atilla, Szente Vajk és a jelenlegi főigazgató, Lőrinczy György adott be. A Pesti Magyar Színház vezetői posztjára kizárólag Zalán János adott be érvényes pályázatot.

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma üdvözli a nyertes pályázó azon kezdeményezését, amely a Pesti Magyar Színház Nemzeti Ifjúsági Színházzá alakítását tűzi ki célul, ezért felkérte Zalán János igazgató urat a program részleteinek kidolgozására” – írták a közleményben.