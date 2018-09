Kilencven programmal készül a Neumann János Egyetem a a Kutatók éjszakájára

A Neumann János Egyetem két városban – Kecskeméten és Szolnokon – négy helyszínen, mintegy kilencven programmal várja az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján – közölte az intézmény kancellárja az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Kecskeméten.

Finta Zita elmondta: intézményük 2009 óta minden évben csatlakozik a Kutatók éjszakájához. Idei, látványos programjaikkal minden korosztályra gondoltak. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a tudományos, illetve a kutatóműhelyek munkájába, megismerve a különféle tudományágak legfrissebb és legújabb eredményeit. Kínálatuk érinti a társadalom-, a természet-, a műszaki, az agrár- és a gazdaságtudományok, valamint a művészetek területét is.

Kovács Lóránt, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának dékánja kiemelte: a járműtechnológia területén az elektromos hajtáshoz kapcsolódó programokkal készülnek. MegaLux csapatuk bemutatja azt a napelemes, saját fejlesztésű autóját, amely éppen a napokban szerzett dobogós helyet a European Solar Challengen. Megnézheti bárki azt az elektromos hajtású versenymotort is, amellyel az egyetem MotoStudent csapata októberben Spanyolországban mutatkozik majd be.

Szeptember elején tették le az egyetemen a dióda lézerközpont alapkövét, ezért az anyagtudományok témakörében a lézeré és annak felhasználhatóságáé lesz a főszerep. Az informatika területén egy mobilapplikáció-fejlesztéssel mutatkoznak be, amely a nyáron kategóriájának győztese lett az Imagine Cup diákversenyen. A kiterjesztett valósággal működő alkalmazás, az Eddie lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy interaktívan és élményszerűen tanulhassanak az iskolában és otthon.

Az automatizálás területén az arcfelismeréssel kapcsolatos technológiákról lesz szó, és új zeneszámmal, egy kecskeméti népdallal mutatkozik be a kar zongorázó robotja.

Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának dékánja elmondta: elsősorban művészeti témákkal, természettudományos ismeretterjesztéssel készülnek. Az élhető város – éltető város elnevezésű interaktív családi élményutazás során az érdeklődők egy modern város működését ismerhetik meg, de különféle művészeti technikákkal a jövő városára vonatkozó elképzeléseiket is vázolhatják. Lesznek irodalmi programok is, valamint derült idő esetén a Nap, a Hold, a bolygók és a csillagködök távcsöves megfigyelésére is lehetőség nyílik.

Horváthné Fenyvesi Lilla, az egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájának intézményvezetője kiemelte: egy interaktív természettudományos játszóházba várják az érdeklődőket. Kísérleteik során a legkisebbek a térfogatváltozás, a víznyomás és a felületi feszültség okait kutathatják, a nagyobbak a gyümölcsök kémiai reakcióhatásait vizsgálhatják, miközben a legnagyobbak vulkánkitörést modellezhetnek majd. Lehetőség lesz lávalámpa- vagy kaleidoszkópkészítésre, de lesz rejtvényszoba és kézműves kuckó is.

Palkovics András, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának dékánja elmondta: a bor- és pálinkakóstoló, a gyógy- és fűszernövény-bemutató, valamint a kézműves termékek vására mellett a gyermekek megismerhetik a poszméhek munkáját, a felnőttek a hidrokultúrás kísérletek révén pedig bepillantást nyerhetnek a talaj nélküli paradicsom- és paprikatermesztésbe. A kar munkatársai megmutatják a különböző évelő növények szaporításának módjait is.

Szolnokon, a Gazdálkodási Karon természettudományi, illetve informatikai tárgyú előadások és bemutatók mellett gyermek- és ifjúsági foglalkozásokkal, valamint könnyűzenei koncerttel készülnek.