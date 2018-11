Kiállítás nyílik Sajdik Ferenc életművéből a Várnegyed Galériában

Kiállítást és könyvbemutatót tartanak A varázsló felemeli ceruzáját címmel Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, karikaturista életművéből csütörtökön a Várnegyed Galériában Budapesten.

A december 8-ig látható kiállításon zömében színes Sajdik-rajzokat, pasztelleket, íróportrékat és portré-sorozatokat, valamint képregényeket és szólórajzokat mutatnak be – mondta el az MTI-nek Kernács Gabriella művészettörténész, Sajdik Ferenc albumának szerkesztője.

Sajdik Ferenc a Pom Pom meséi, A nagy ho-ho-horgász és más legendás figurák megalkotója a művészettörténész szerint nagyon különleges csoportportékat rajzolt. A kiállításon látható lesz többek között A 20. század, Szép volt fiúk! alcímű műve, amelyen a 20. század jellemző figurái, köztük Albert Einstein, Kós Károly vagy Bartók Béla tűnik fel. A magyar Nobel-díjasok és akik megérdemelték volna című alkotásán pedig azoknak a portréja is szerepel, akik nem kapták meg a Nobel-díjat, mint például Semmelweis Ignác – tette hozzá.

Elmondta, hogy a 88 éves alkotó hatalmas életművel rendelkezik, amelynek csak egy szeletét, főként a színes alkotásait mutatják be a kiállításon, amely a Szülőföld Kiadó gondozásában nemrég megjelent A varázsló felemeli ceruzáját című album anyagából is válogat.

A könyv Sajdik színes és fekete-fehér munkáit egyaránt felvonultatja. A kötetben Sajdik alkotótársának, Csukás Istvánnak A varázsló felemeli ceruzáját címmel olvasható tanulmánya. A könyv és a kiállítás is innen kapta a címét – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az albumban Kaján Tibor karikaturistától, valamint Sajdik Ferenctől is olvasható egy-egy írás. A művész családjáról, zsoké édesapjáról és a balerina édesanyjáról mesél. Mindezek mellett Charles Baudelaire A karikaturista című szabad verse is szerepel az albumban.

Sajdik Ferenc 1930-ban született Neuenhagen bei Berlinben, 1965-ben lépett be a Ludas Matyi című legendás élclaphoz, ahol annak megszűnéséig, harminc éven át dolgozott. Azóta szabadúszóként tevékenykedik, rajzfilmeken dolgozik és folyamatosan készíti karikatúráit. „Sajdik egy nagyon jó képzőművész, aki remekül bánik a színekkel is és vidám, hömpölygő rajzai mögött sokszor komoly mondanivaló húzódik meg” – mutatott rá.

Hangsúlyozta, hogy Papp László gyűjtőnek köszönhetően nyílt meg Vácon Sajdik Ferenc Mosolyalbum című állandó kiállítása. A művészettörténész szerint Sajdik ahhoz a nagy nemzedékhez tartozott, amely a Ludas Matyinál várt ismertté úgy mint a fekete humor magyar művelője Várnai György, az abszurd karikatúrista Réber László, a filozofikus karikatúrista Kaján Tibor vagy a Hegedűs István (Hihi), aki melankolikus, fanyar rajzokat készített.

„Ezen belül Sajdik attól különleges, hogy a csetlő-botló kisembert rajzolta meg derűs életszeretettel. Rajzaiból a megbocsátó, összekacsintó szeretet árad, hogy mi emberek, mindnyájan ilyenek vagyunk” – tette hozzá a művészettörténész.