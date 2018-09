Kétnapos lesz a Kutatók Éjszakája

Idén először két napon át tart a Kutatók Éjszakája eseménysorozat, amelyen több mint 2600 program várja az érdeklődőket országszerte több mint kétszáz helyszínen pénteken és szombaton – hangzott el az esemény keddi sajtótájékoztatóján.

Az eddigi jelentkezések alapján 57 magyarországi település 260 helyszínén több mint 2650 különféle program várja az érdeklődőket az ország egyik legjelentősebb tudományos ismeretterjesztő eseményén – összegezte Kardon Béla, a hazai programsorozatot koordinátora, az RCISD Regionális Tudásközpont tudományos igazgatója. A rendezvény alkalmából kutatóintézetek, egyetemek, középiskolai laborok tárják ki kapuikat, és látják vendégül az érdeklődőket.

Az Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat célja a tudomány népszerűsítése mellett, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a tudományos életpályához – hangsúlyozta.

Kardon Béla az újdonságok között említette, hogy az esemény ezúttal két napig tart, sok helyszínen szombaton is fogadják a látogatókat, emellett 2018-ban a kulturális örökség európai évéhez kapcsolódva a korábbinál több múzeum, levéltár és humán tudományokat művelő intézmény csatlakozott az eseménysorozathoz, így például a Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, az óbudai Vasarely Múzeum és a Holokauszt Emlékközpont. A programok között lesz holografikus lézershow, űrbázisépítés, villámkészítés, emellett robotok, drónok várják a látogatókat.

Jakab Roland, az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta: kilencedik alkalommal csatlakoztak a rendezvényhez, amelyen idén több mint 60 programmal várják a látogatókat az Ericsson Magyarország új Duna-parti székházában. A estén kutatók és fizika tanárok mutatják be legérdekesebb projektjeiket, kísérleteiket. A bemutatókon kiemelt figyelmet szentelnek az 5G technológiának, a mesterséges intelligenciának, de lesznek drónok, robotok, szimulátorok, emellett látványos fizikai kísérletekkel és laborlátogatással várják az érdeklődőket – sorolta.

Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Kutatóintézet igazgatója elmondta, hogy három városban, Miskolcon, Szegeden és Budapesten is szerveznek programokat. Lesz játékos pontvadászat, Budapesten kerekasztal-beszélgetést szerveznek hírességek részvételével, a Frankenstein elnevezésű, kémiai szabaduló szobában pedig akár művér készítésével is kísérletezhetnek a látogatók, emellett idén is lesz lézershow és tűzijáték.

Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnökségi tagja elmondta, hogy a Bartók Béla úti Zipernowsky házban ezúttal is a tudományos területen dolgozó kutató- és mérnöknők lesznek a főszereplők, illetve még tudományos pályájuk elején álló diáklányok, akik érdekes bemutatókkal és kísérletekkel készülnek. A programok között az érdeklődők találkozhatnak egy részecskefizikussal, lesz „villámkészítés” és „agytervezés” is.

Az eseményeken való részvétel ingyenes, ám a nagy érdeklődés miatt bizonyos programokon csak a rendezvény honlapján (www.kutatokejszakaja.hu) történő előzetes regisztrációval lehet részt venni.