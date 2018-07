Kerámiainvázió és Etno Liget a völgyben

Először láthatunk be a Néprajzi Múzeum készülő, új Kerámia invázió című kiállításába a Művészetek Völgyében július 20. és 29. között.

A Művészetek Völgye Etno Ligeté­ben olyan programokkal készülnek a Néprajzi munkatársai, amelyek a múzeum új városligeti épületébe tervezett, különleges kerámiateret kívánják bemutatni. A fesztivál közönségét egyebek mellett agyagozással, drámajátékkal, kiállításszimulációval és közös főzéssel is várják. A taliándörögdi Óvodakertben felállított kerámiatér programja a múzeum egyedülálló gyűjteményén alapul, amelyen a látogatók megismerkedhetnek a Kárpát-medence kerámiakultúrájával, távol-keleti alkotásokkal, afrikai és közel-keleti, valamint az indián kultúrában használatos kerámiákkal és a fajanszedényekkel is.

A múzeum új épületének központi eleme lesz a különleges kerámiagyűjteményt bemutató tér, egy nagyszabású látványraktár, benne a magyar és a nemzetközi anyag különleges darabjaival. A tárlat szakmai előkészítése már zajlik, az Etno Ligetben pedig most a közönség is bepillanthat a kulisszák mögé.

A múzeumi munkatársak mellett fazekasmester és keramikusművész is tart bemutatót és műhelymunkát, a Néprajzi Múzeum restaurátorai pedig a mesterfogások és művészi megoldások mellett otthon is jól hasznosítható technikákat tanítanak. A kerámia különböző díszítési módjaival, a tűzálló és nem tűzálló agyagokkal, az ón- és ólommázakkal és a korongolással is meg lehet majd ismerkedni, ráadásul mindenki játszhat a különféle színű és textúrájú agyagokkal, formákkal, mintákkal, az elkészült alkotásokat pedig ki lehet égetni. Mindezek mellett a látogatók közösen is létrehoznak egy alkotást, amelyet a jövő Néprajzi Múzeumában állítanak majd ki.

Az Etno Ligetben néhány hagyományos, kerámiaedényben készülő étel megfőzését is ki lehet próbálni, a tarkedli, a prósza, a húsos káposzta mellett egzotikus konyhák egyszerű ételeivel is lehet kísérletezni.

Kemecsi Lajos, a múzeum főigazgatója szerint a program célja a jelenleg nem látogatható múzeumban folyó munkából néhány részletet bemutatni a közönség számára, mivel a múzeum 2017 decemberében bezárta Kossuth téri épületét, ezért a külső helyszíni megjelenések, fesztiválszereplések felértékelődtek.