Kedden kezdődik az érdi dzsesszfesztivál

Kedden kezdődik a 4. Érdi Jazz Fesztivál, amelyen vasárnapig mások mellett a Balázs Elemér Group, a Czirják Trió, a Hajdu Klára Quartet és a Kiss Attila Quartet ad koncertet.

Kedden a Jazz és irodalom című esten László Attila Liszt Ferenc-díjas gitárművész és Háy János József Attila-díjas író, költő rögtönöz prózában és zenében a Szepes Gyula Művelődési Központban. Csütörtökön a Czirják Trió ad koncertet, amelyen Czirják Csaba gitáros Bögöthy Ádám bőgőssel és Czirják Tamás dobossal a közeljövőben lemezen megjelenő eredeti számaikat és jazzstandardeket szólaltnak meg az érdi zenei könyvtárban – közölték a szervezők az MTI-vel.

Péntektől a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében álló, felújított fedett kocsiszín ad otthont a fesziválnak. Ezen a napon a Hajdu Klára Quartet várja a közönséget Fekete-Kovács Kornél Liszt-díjas trombitaművész közreműködésével. A koncerten a Chet Bakernek ajánlott közös lemezükről is előadnak dalokat, valamint újabb szerzeményeket Hajdu Klára és Oláh Krisztián zongorista duettalbumáról. A ritmusszekcióban Hoff Marcell dobos és Soós Márton bőgős játszik.

Szombaton a kertben Kiss Attila kvartettje zenél, vendégük a szaxofonos Zolbert, a smooth jazz magyarországi úttörője. A billentyűknél Tzumo foglal helyet, őt a ritmusszekcióban Szőke Péter gitáron és Tiba Sándor dobon erősíti.

Vasárnap délután Varga Tivadar, Oláh Kálmán Jr., Csík Dániel és Márkosi András lép színpadra. Az esti zárókoncerten a Balázs Elemér Group ad koncertet, amelyen legfrissebb lemezükről, a Sounds of Diversity-ről, valamint a The New BEGinning albumról is előadnak új dalokat. Balázs Elemér dobol, Balázs József zongorázik, a két énekes Kiss Flóra és Szakonyi Milán, gitáron Komjáti Áron, bőgőn Lakatos Pecek Krisztián, Czibere József pedig ütőhangszereken játszik.