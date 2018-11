Kamera a színfalak mögött

A hazai mozikban is bemutatják a Coldplay zenekarról szóló filmet

Világszerte több mint kétezer filmszínházban mutatják be a Cold­play zenekar húszéves fennállásáról szóló személyes hangvételű, zenés dokumentumfilmet szerda este. Magyarországon a világpremierrel egy időben vetítik a legendássá vált brit zenekarról szóló A Head Full of Dreams című 120 perces filmet, amely átfogó képet ad arról, hogyan lett a kezdeti szárnypróbálgatásokból harmincmillió eladott lemez.

A Coldplay a londoni egyetemen alakult 1996 januárjában, tagjai Chris Martin énekes-gitáros-zongorista, Jonny Buckland gitáros, Guy Berryman basszusgitáros és Will Champion dobos. A Yellow című dal hozta el számukra a világhírnevet, amelyet debütálóalbumuk, a Parachutes (2000) követett. Összesen öt stúdióalbumuk világszerte harmincmillió példányban kelt el, amelyért a szakma hét Grammy-díjjal jutalmazta a zenekart. A Coldplay zenei stílusára nagy hatást tett a skót Travis zenekar, a Radiohead, a U2 és a Beatles.

A csapatról készült dokumentumfilmet egyetlen este vetítik, november 14-én, de akkor kétezer moziban. A mélyreható zenés portréfilmet Mat White­cross rendezte, aki még az egyetemi évek alatt barátkozott össze a zenekarral, és kamerájával a legelső próbáktól a legnagyobb koncertekig végigkísérte az együttes világhírnévig vezető útját, miközben videóklipeket is rendezett neki.

Fotó: Pannonia Entertainment

Az A Head Full of Dreams című filmet a Coldplay azonos című, 2016–17-es világ körüli turnéja közben forgatták, amely több mint 5,5 millió nézővel minden idők harmadik legnagyobb körutazásaként vonult be a rocktörténelembe. A film a monumentális koncertfelvételek mellett régi, eddig sosem látott archív felvételeket, személyes hangulatú backstage-interjúkat és az első, kiskocsmákban készült fellépéseket is bemutatja, valamint betekintést enged a tagok sokszor hullámvölgyekkel tarkított, de mély barátságába is.

Hazánkban a Pannonia Entertaiment forgalmazásában, magyar felirattal, tizenöt moziban tekinthetik meg a rajongók az alkotást: Budapesten a Corvin moziban, a Pólus moziban és a csepeli Kultik moziban, valamint Szegeden, Pécsen, Szombathelyen, Salgótarjánban, Kaposváron, Szentesen, Makón, Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Visegrádon, Egerben és Nyergesújfalun is látható lesz.