Kalotaszentkirályon találkoznak a Szent Istvánról elnevezett települések vezetői és hagyományőrzői

A Kolozs megyei Kalotaszentkirályon találkoznak a hétvégén a Szent Istvánról elnevezett magyarországi, felvidéki és erdélyi települések vezetői és hagyományőrzői.

Póka András György, Kalotaszentkirály polgármestere az MTI-nek csütörtökön elmondta, hogy a Szent Király Szövetségbe tömörült települések 22. találkozójára kerül sor, Kalotaszentkirály másodszor látja vendégül 21 kárpát-medencei település küldöttségét. Csaknem 360 vendég fogadására, elszállásolására készülnek.

A polgármester tájékoztatása szerint a hasonló találkozók állandó programpontja a szövetséget alkotó települések polgármestereinek a közgyűlésére. Ennek az ünnepi jellege nem jelenti azt, hogy nem kerülnek szóba konkrét együttműködési ügyek is. Hozzátette: igyekeznek alacsonyabb szintre is levinni a települések közötti kapcsolatokat. Néhány településsel csereüdültetésről, az iskolák kapcsolatairól is sikerült az elmúlt találkozókon megegyezni.

A program keretében a települések képviselői emlékfasort ültetnek a Kalota-patak partján. A vendégeknek szombat délelőtt lehetősége lesz a székelyjói vízeséshez, a jósikafalvi (bélesi) víztározóhoz, illetve egyes kalotaszegi műemléktemplomokhoz ellátogatni. Szombaton délután a különböző települések hagyományőrző tánccsoportjai mutatkoznak be, este pedig a helyi iskola udvarán koncertezik a Republic együttes. A koncertet tűzzsonglőrködés és tűzijáték zárja.

2003-ban volt legutóbb Kalotaszentkirály a találkozó házigazdája. Akkor a szövetség Szent István-mellszoborral ajándékozta meg a kalotaszegi települést. A szobrot egy évvel később avatták fel a település Szent Istvánról elnevezett parkjában.

A Szent Király Szövetséget Magyarországról: Bakonyszentkirály, Kerkaszentkirály, Királyszentistván, Porrogszentkirály, Rinyaszentkirály, Szabadszentkirály, Szentistván, Szentistvánbaksa, Szentkirály, Szentkirályszabadja, Szombathely-Szentkirály, Erdélyből: Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, Marosszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván, Székelyszentkirály, valamint Felvidékről Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, Sajószentkirály, Sajókirályi alkotja.