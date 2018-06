Július közepén kezdődik a szarvasi Cervinus Művészeti Fesztivál

Nyolc zenés, táncos előadással mutatkozik be a szarvasi Cervinus Teátrum az idei Cervinus Művészeti Fesztiválon – hangzott el a kéthetes program beharangozó sajtótájékoztatóján kedden, Szarvason.

Mint Csasztvan András, a színház ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az előző esztendőhöz képest négy nappal bővült a program és kizárólag a színház saját produkcióit mutatják be a Vízi Színházban.

A fesztivál július 11-én musical gálával kezdődik, majd másnap a Valahol Európában című musicallel folytatódik. Július 14-én mutatják be Ármány és szerelem című zenés darabot, majd a következő napon a Lili bárónő című operettet. Mindhárom darabot Varga Viktor, a színház főrendezője viszi színre.

Július 16-án egy szlovák író, Peter Karvas Éjféli mise című tragikomédiáját adja elő a teátrum felolvasószínház keretében, majd 18-án Nyáresti kabaré címmel zenés szórakoztató műsort láthatnak az érdeklődők. Mindkét előadást Dósa Zsuzsa, a színház művészeti vezetője rendezi.

A szarvasi Tessedik Táncegyüttes az idén ünnepeli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileum alkalmából néptáncgálát tartanak július 19-én 60 táncos és a műfaj legjelesebb zenekarainak közreműködésével.

Július 20. és 22. között a Csodaszarvas, majd a Hotel Menthol című musical kerül színre. A két előadást szintén Varga Viktor rendezi.

A Cervinus Teátrumban szlovák nyelvű előadások is szerepelnek a repertoáron. Így a fesztivál zárásaként Drótos Jankó címmel mutatják be a szlovák nyelvű ifjúsági táncszínházi darabot, ami Csasztvan András rendező és koreográfus szerint azok számára is élvezhető kikapcsolódást nyújt, akik nem tudnak szlovákul.