Jubilál az Erdély anno falinaptár-sorozat

A magyar békeidők gazdagsága elevenedik meg a 2019-es Erdély anno falinaptárban, amelynek első évfolyama tíz évvel ezelőtt jelent meg először. Az ismeretterjesztő kiadvány abba a korszakba röpít minket, amikor a régi Magyarország határai még a Kárpátokig nyúltak.

A nagy formátumú, igényes kialakítású falinaptárt – ahogy párját, a friss Nagy-Magyarország annót is – Balázs D. Attila, a Torockó és környéke régi képeslapokon című történelmi albumsorozat írója jegyzi.

A jubileumi Erdély anno címlapjára ezúttal is egy sokatmondó felvétel került: ezen abból a Nagyváradból láthatunk egy képrészletet, amikor Árpád-házi nagy királyunk, Szent László impozáns bronzszobra még a város kellős közepén állt, a róla elnevezett főtéren. A száműzött mestermű helyét ma Mihály vajda lovas szobra foglalja el.

Az Erdély anno naptárban szereplő többszörösen felnagyított régi képeslapok segítségével Nagyvárad mellett időutazást tehetünk még

Szatmárnémetibe, Tusnádfürdőre és Marosvásárhelyre, de megelevenedik a lapokon a régi Arad, Törcsvár, Nagybánya, Püspökfürdő, Gyulafehérvár, valamint a sokat szenvedett Nagyenyed, Zalatna és Torockó is. Lélekben tehetünk egy kirándulást a vadregényes Vaskapu-szorosba is, amikor a dunai vízerőművek építéséről még szó sem volt.

A kiadvány magyar és angol nyelvű leírásokkal is el van látva, ez a tény pedig azon fontos kiadványok közé emeli, amelyek országunk igaz történetét a külföldiekhez is hathatósan eljuttatják. E szövegek ráadásul nemcsak a múltra, hanem a jelenre, és több helyütt a kifürkészhető magyar jövőre is reflektálnak.