Jövőre október 4. és 20. között rendezik meg a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált

Jövő évben október 4. és 20. között rendezik meg a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált immár huszonnyolcadik alkalommal.

A fesztivál jövőre is több nagy sikerű eseménysorozatnak ad teret „fesztivál a fesztiválban” jelleggel, köztük az Art Market Budapest művészeti vásárnak, a kortárs zeneszerzők új műveit felvonultató Mini-Fesztiválnak, valamint együttműködik a Margó Irodalmi Fesztivállal és Könyvvásárral, amelyen idén a legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat Mécs Anna kapta.

A 3. Magyar Klipszemlén a CAFe Budapest különdíját az Ed Is On zenekar vihette haza, így a 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon is bemutatkozhatnak. Jövőre is megrendezik a CAFe Budapest keretében életre hívott Budapest Ritmo Fesztivált, amelyen a Budapest Ritmo Díjat idén Simon Broughton, a Songlines brit világzenei magazin főszerkesztője érdemelte ki.

Az idei fesztivál keretében nyílt nagyszabású kiállítások a következő hónapokban is várják a látogatókat: Salla Tykkä finn multimédiaművész kiállítása a Ludwig Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galéria Bacon, Freud és a Londoni Iskola című tárlata egészen 2019 januárjáig megtekinthető – közölte a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál az MTI-vel.

A fesztivál 17 napja alatt 140 kortárs zenei, színházi, könnyű- és világzenei, jazz és képzőművészeti program, opera- és táncelőadás töltötte meg a főváros legfontosabb kulturális intézményeit és köztereit. Ötvenöt premiert tartottak, amelyek között ősbemutatók, lemezbemutatók és kimondottan a fesztiválra készült alkotások is szerepeltek.

Wolf Péter művét a Budapest Music Center színpadán mutatta be Balog József zongoraművész, a Recirquel Újcirkusz Társulat My Land című produkciójából nyolc telt házas előadást tartottak.

A közlemény idézi Káel Csabát, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál operatív testületének elnökét, a Müpa vezérigazgatóját, aki kiemelte, hogy a CAFe Budapest idén is számos világsztárt látott vendégül. A Müpában Ólafur Arnalds mutatta be új albumát, Bella Máté művét szólaltatta meg a francia Quatuor Diotima, az Akvárium Klubban adta első budapesti koncertjét Masego, és visszatért hazánkba a Peeping Tom társulat is.

Hatalmas érdeklődés kísérte a Magyar Nemzeti Balett Triple Dance című műsorát, Sebestyén Márta és a Jazzical Trio koncertjén a jazz és a népzene fonódott össze, Várjon Dénes és Varga Tamás szólókoncertje pedig a kamarazene kedvelőit szólította meg.

Mint Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) ügyvezetője, az operatív testület tagja a közleményben hangsúlyozta, a CAFe Budapest 2018-ban is komoly vonzerőt jelentett a külföldi turisták számára, és idén is számos izgalmas helyszín csatlakozott a fesztiválhoz. A program nagy hangsúlyt fordított a meghökkentő, rendhagyó városi helyszínek bevonására, és több formabontó köztéri akcióval lepte meg a Budapesten sétálókat.

A járókelők rajongtak a Madách téren elhelyezett tükörfalú, belül párnákkal kényelmessé tett „városi vadászlesért”. Márkus Sándor alkotása mellett hasonlóan nagy siker volt a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Erzsébet téri installációja, a közösségi médiában pillanatok alatt rengeteg megosztást generáló „fotókáddal”.