Jövő keddig Magyarországon az észt kultúra legjava

Rendhagyó, az észt állam függetlenségének 100. évfordulója apropóján megvalósuló utcaművészeti projekttel kezdődött hétfőn a március 27-ig tartó észt hét Budapesten. Az észt kultúra legjavát tizenegyedik alkalommal mutatja be Magyarországon az Észt Intézet és a Szimplafilm közös programsorozata.

A filmvetítésekkel, könyvbemutatókkal és koncerttel fűszerezett kulturális hetet egy igazán különleges esemény nyitotta meg. A magyar fővárosba érkezett az észt utcaművészet képviselője, Edward von Longus, hogy a hagyományt a digitális technikával ötvöző (R)estart Reality keretében mozgóképes formában, számos európai nagyváros után a budapesti házfalakon keltse életre a XX. század elején élt észt emberek archív fotóit.

Március 22-én a Trafóban látható a Just filming című előadás, amelyet két színész, Láng Annamária és az észt Juhan Ulfsak közösen hozott létre a legendás finn rendezővel, Kristian Smedsszel. Az előadás után Jászay Tamás kritikus beszélget a rendezővel, március 23-án pedig közönségtalálkozót tartanak a Trafó klubban.

A fesztivál filmes programja idén is ízelítőt ad az elmúlt év terméséből március 23. és 25. között a Művész moziban. A vetítéssorozat elsőfilmes alkotással indul: a helyzetkomikummal fűszerezett A lánc vége egy gyorsétterem utolsó napját mutatja be, nemzetközi premierje a Karlovy Vary fesztiválon volt. Látható lesz az észt kultuszregény, az Ördöngös idők filmes feldolgozása, a November is, és nem marad el az észt animáció sem.

A mai napon az Irodalom éjszakája észt helyszínén Mart Kivastik novelláját Schneider Zoltán olvassa fel félóránként. Március 27-én pedig Viivi Luik új, Árnyékszínház c. kötetét és Paavo Matsin Gogoldiszkó című regényét mutatják be az érdeklődőknek.

Az észt hét ideje alatt megtekinthető Marge Monko egyéni tárlata a Molnár Ani Galériában, illetve A fa az észt építészetben című tárlat március 25-ig a Fugában.

Magyarország legnagyobb észt összművészeti fesztiválja nem csupán Budapesten, hanem április 4-től Szegeden és április 5-től Debrecenben is várja az érdeklődőket.

Az észt hétről további információk a www.esztorszag.hu honlapon érhetők el, az esemény Facebook-oldala pedig: www.facebook.com/EsztIntezet