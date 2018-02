Ingyenes V4 koncertek a Várkert Bazárban

Többek között Szokolay Dongó Balázs, a Dresch Vonós Quartet, Szabó Balázs és bandája várja az érdeklődőket péntektől május 11-ig a Várkert Bazár Nagytermében és a Bazaar Eclecticában a 2017-2018. évi magyar V4 elnökség alkalmából rendezett ingyenes koncerteken – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel.

Az MTÜ hétfői közleménye szerint a Visegrádi Egyezmény aláírása és az ötödik magyar elnökség tiszteletére szervezett zenei előadásokon minden alkalommal egy hazai és egy külföldi fellépő koncertjét hallgathatja meg a közönség az összetartozás és a sokszínűség jegyében.

Az első koncert március 2-án lesz, amelyen Szokolay Dongó Balázs és zenekara és a Bratislava Hot Serenaders (SK) lépnek fel a Várkert Bazár Nagytermében. A Prima Primissima díjas Szokolay Balázs népzenét, valamint népzenei ihletésű improvizatív zenét játszik dudán, furulyán és szaxofonon. A meghívott vendég a 20 tagú Bratislava Hot Serenaders nevű szlovák dzsessz nagyzenekar, amely 1994-ben elnyerte a Grand Festival of Music of 20´s and 30´s Sidney d´Or Prix díját a franciaországi Saint Raphaelben. A belépés ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amit a V4concerts@hungarofest.hu e-mail címen tehetnek meg az érdeklődők csütörtökig.

A V4 Várkert Koncerteken március 9-én a Dresch Vonós Quartet és a Milo Suchomel Quartett (SK), március 16-án Szabó Balázs Bandája és a Piotr Lemanczyk Trio (PL), április 6-án a Jazzation és a Rusín Cendes Orchestra (SK), április 13-án a Trio Midnight és Szakcsi Lakatos Béla, Tony Lakatos, valamint Michal Noga és barátai (SK), április 20-án Kubinyi Júlia, Puskó Márton, Kurdi Gábor trió, Laco Déczi and Celule New York (CZ), április 27-én Szalonna és Bandája, valamint Emil Viklicky (CZ), május 4-én Myrtill, valamint az AMC Trio (SK), május 11-én a Hot Jazz Band, valamint a V4 Quartett lépnek fel.

Az ingyenes koncertsorozatot a 2017-2018. évi magyar V4 elnökség alkalmából elindított kulturális programsorozat keretében rendezik meg, amelynek célja a tagországok közti kapcsolatok erősítése, közös kulturális értékeik bemutatása.

A rendezvényről további információ a https://v4kozosen.hu/ weboldalon található – olvasható a közleményben.