Indul a Soproni Tavaszi Napok programsorozata

A megújulás jegyében rendezik az idei Soproni Tavaszi Napok rendezvénysorozatát, amely Henrik Ibsen Ha mi holtak feltámadunk című dámájának előadásával kezdődik szombaton a Liszt központban. Április 2-ig további színházi előadások, koncertek, kiállítások és családi programok várják az érdeklődőket Sopronban.

Az idei fesztivál mottója a hajtás, ami a tavaszi rügyfakadásra, a lendületre és a mozgásra utal – közölte a szervező Pro Kultúra Nonprofit Kft. az MTI-vel.

Március 11-én a nemzeti ünnepre hangoló családi délutánt tartanak Huszárvágás címmel a Liszt központban. Szintén vasárnap nyílik meg a soproni képző- és iparművészekből álló Fidelissimart alkotókör kiállítása a Munkácsy-teremben.

A tavaszi napok keretében utoljára lesz látható Sopronban az előző színházi évad egyik legnépszerűbb darabja, a My Fair Lady című musical. A nemrég bemutatott Ármány és szerelem című rockzenés játékot a fesztivál ideje alatt is játsszák. Március 26-án a Liszt központban mutatja be a Sopron Táncegyüttes Egy titok margójára című előadását a Fajkusz Banda közreműködésével. A Kaposvári Csiky Gergely Színház pedig a Cabaret című előadással és John Osborne Dühöngő ifjúság című darabjával vendégszerepel.

A Festőterem március 17-én és 18-án a 30 éves Magyar Origami Kör kiállításának ad otthont, ahol nemcsak az origami történetével, hanem annak különféle válfajaival és technikáival is meg lehet ismerkedni. Kísérőprogramként március 17-én a Mesebolt Bábszínház Papírvarázs című pöttömszínházi játékát láthatják a gyerekek.

A tavaszi napok zenei kínálatában szerepel a Wespa vonósnégyes, amely Haydn Megváltónk utolsó hét szava a keresztfán című művét adja elő a Szent Imre-templomban március 17-én.

Március 23-án rendezik a Horváth József Emlékhangversenyt, amelynek keretében a soproni zeneiskola növendékei lépnek fel a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjaival. Másnap Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes és lánya, Harazdy Eszter ad közös koncertet a Liszt központban. A rendhagyó esten nemcsak énekelnek, hanem beszélgetnek is egymással, művekről, hangokról és lélekről.

Szabadtéri program lesz március 29-én, nagycsütörtökön a Mesebolt Bábszínház bábos passiójátéka a Fő téren, Baltasar Espinosa utolsó üdülése és üdvözülése címmel. Húsvét hétvégéjén, március 31-én és április 1-jén a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban családi napot rendeznek, a tavaszi napok zárásaként április 2-án pedig az Atilla Fiai Társulat ad koncertet a Fő téren.

Sopron 1983-ban csatlakozott – a vidéki városok közül elsőként – a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatához.