Indák a kastélyplafon alól

Új terv készült az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójára

1956-os belövéseket, metró okozta repedéseket, habarccsal kitömött hézagokat rejtenek az Iparművészeti Múzeum falai. A friss tartószerkezeti vizsgálatok alapján új engedélyezési terv készült az épület rekonstrukciójára: a Lechner Ödön által tervezett épületet nemcsak kívül, hanem belül is teljesen felújítanák a kormány végleges döntése után.

Zsolnay kerámiadíszek, tornyocskák, csúcsdíszek között sétálunk, amelyeket eddig nem lehetett egykönnyen testközelből látni, mivel az Iparművészeti Múzeum tetején voltak. Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója jó hírt közölt velünk a tegnapi sajtóbejáráson: a kerámiaelemek 95 százaléka megtisztítható, restaurálható és visszahelyezhető. Ez is része annak az új tervnek, amelyet az új statikai és falvizsgálatok alapján állítottak össze, mivel a Lechner Ödön által tervezett, szegecselt acélvázas, falazott szecessziós palota statikai problémái miatt szükségessé vált az épület teljes felújítása. A múzeum tavaly ősszel bezárt, és előreláthatólag 2022-ig nem is nyitja meg újra a kapuit (erről további részletek decemberben derülhetnek ki).

A korábbi vizsgálatok is tartószerkezeti mozgásokra utaltak: elhajlott a födémet tartó acélgerendázat, és mivel az épület az ős-Duna feltöltött medrébe épült, komoly károkat okoz a vizesedés. A múzeum a világháborúkban, az 1956-os forradalomban és az 1956-os földrengésben is megsérült, majd a metró építése miatt megsüllyedt, és egy nagyobb törés alakult ki az épület szerkezetében.

Mivel egy felmérés életveszélyesnek minősítette a homlokzatot, az igazgató elmondta, hogy az eredeti homlokzati falazat nem épületkerámia burkolat fogadására épült, a szükségmegoldásokkal rögzített kerámiaburkolat pedig elvált a faltól, és lényegében úgy lebeg előtte, mint egy függöny – ezért kellett eltávolítani. A roncsolásos vizsgálat előtt nem lehetett pontosan megállapítani, hogy mi repedt meg, laboratóriumi vizsgálatokkal is elemezték a falakat és az épület szerkezetét. Ekkor az is kiderült, hogy akárcsak a Gresham-palotának, a múzeum épületének is acélszerkezete van, amely szerencsére kiváló állapotban van.

Az új terv szerint szükség van új vasbeton keretekre, és vasbeton falak kellenek a merevítéshez, meg kell erősíteni és a talajvíz ellen injektálni kell az alapokat, több területen új alapozás is szükséges. Sok helyen szintén meg kell erősíteni a korrodált födémeket, a terheléseket új acélgerendázattal kell átvinni a főfalra, és a kupola alátámasztását, vasbeton szerkezetét is meg kell erősíteni. A tető állapota a statikai vizsgálat alapján jobb, mint gondolták, viszont a nyílászárók kevés kivétellel katasztrofálisak – ezeket a magyar farestaurátorok legjobbjai fogják kezelni.

Azt is vizsgálják, hogy a 2011-ben statikai problémák miatt leemelt lanterna 12 méter magas, 34 tonnás tornya helyreállítható-e, vagy az újragyártására lesz szükség (ezt legutóbb a 30-as években újították fel).

– Budapest belülről is visszakapja az épületet a kormány végleges döntése után – mondta Cselovszki Zoltán, majd meg is mutatta, hogy mire gondol. A múzeum első emeletén az üvegcsarnok egyik része egy erdélyi kastély mennyezetét ábrázolja – ezt a másolatot műtárgyként helyezték a plafonra 1920-ban, ekkor fehérítették ki a termeket is. Ám megbontásakor kiderült, hogy alatta gyönyörű, Lechner-féle indás díszítőmotívumok rejlenek, és mivel megtalálták a teljes pigmentskálát, az egészet hitelesen helyre tudják majd állítani.

A most hófehér üvegcsarnok így a régi színeiben fog pompázni, mert nemcsak a falakat, hanem az üvegeket és az acél tartóelemeket is visszaszínezik. Ide azonban már nem terveznek több kiállítást, közösségi térré és múzeumi kávézóvá alakítják a helyet. Szerencsére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-fotógyűjteményében találtak az eredeti üvegekről készült, jól nagyítható felvételeket, amelyekről következtethetnek a díszítésre, így valóban helyreállítható a Lechner-korabeli állapot.