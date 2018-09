Idén a roma kultúra áll a Budapest Ritmo fesztvál középpontjában

Harmadszor rendezik meg a Budapest Ritmo fesztvált, a régió legfontosabb világzenei rendezvényét. Október 5-től 7-ig az Akvárium Klubban a roma kultúra áll a fókuszban, de fellép mások mellett a Ladysmith Black Mambazo, a Coladera, a Trio Da Kali és Gili Yalo is.

A fesztivál programjában idén is lesznek különleges közös produkciók a hazai és a nemzetközi színtér kiválóságaival. Köztük lesz a Muzsikás zenekar és a lengyel Muzykanci koncertje, Sena fellépése ghánai vendégzenészekkel, valamint a vak belga szintó zenész, Tcha Limberger és a Kalotaszeg Trió közös műsora – mondta Weyer Balázs szervező a keddi sajtótájékoztatón.

A Hangvető és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál által idén harmadszor megszervezett fesztivál október 4-én a Szimplában showcase-nappal indul hét fellépővel: köztük lesz a magyar Dalinda, Meybahar és Branka Trio, a lengyel WoWaKin és Dikanda, a cseh BraAgas és a szlovák Balkansamble. Weyer Balázs kiemelte, hogy a showcase résztvevőit egy nemzetközi világzenei szaktekintélyekből álló öttagú zsűri választja ki pályázat alapján.

A Budapest Ritmo első hivatalos napján, október 5-én pénteken ad koncertet az Akvárium Klubban az 1960 óta létező, ötszörös Grammy-díjas dél-afrikai Ladysmith Black Mambazo, amely a zulu mbube a cappella világhírű képviselője és először lép fel Magyarországon. A Shabalala család tagjai által vezetett csapat közreműködött Paul Simon Graceland című 1986-os albumán és fontos inspirációja volt a világzenei mozgalom elindulásának. Felléptek Nelson Mandela Nobel-díjának átadásán vagy a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság megnyitóján is.

Szintén 5-én hallhatja a közönség a katalóniai cigány rumbát játszó Sabor de Gráciát, az Irie Maffiából ismert Sena Dagadu ghánai és magyar zenészekkel közösen mutatja meg a mindkét ország zenéjéhez kapcsolódó gyökereit (Redred & Sena Dagadu Future Afrobeat Show), a Coladera trió Brazília, Portugália és a Zöld-foki-szigetek dallamait ötvözi, a finn multiinstrumentalista, Maija Kauhanen a Tuuletarral játszik együtt (a formáció egyik dala szerepel a Trónok Harca trailerében), és magyar népzenét játszik együtt a tiszteletbeli magyar Tcha Limberger és a Kalotaszeg Trió. Limberger, aki fellépett a 2015-os budapesti világzenei expón, a Womexen is, Erdélyben tanult meg tökéletesen magyar népzenét játszani.

Október 6-án szombaton a világhírű Muzsikás egy olyan zenekart lát vendégül, amely a nyolcvanas években éppen az ő hatásukra kezdett népzenével foglalkozni – a lengyel Muzykancinak még a nevét is a Muzsikás inspirálta.

Aznap zenél Gili Yalo, az elmúlt évek egyik legizgalmasabb új előadója is, aki a hetvenes évek etióp funkját 21. századivá varázsolta, színpadra lép a tavalyi év legjobb világzenei albumának díját elnyerő mali Trio Da Kali, amelynek dalai a griot kultúrába vezetnek el, balkán rezesek élén mutatja be produkcióját Ekrem Mamutovic szerb trombitás, zenél továbbá a hipszter folkot képviselő szlovén Sirom és bemutatja szettjét a népzenét az elektronikus zenével mixelő berlini Dj Ipek. Ezen a napon lesz a Parasztok Atmoszférában című produkció is, a mai harmincas generáció népzenészei (Buda Folk Band, Erdőfű) indie-elektronikus zenészek (például Gustave Tiger) és képzőművészek közös projektje, amely az avantgárd és a népzene párhuzamosságára épül.

A zárónapon, október 7-én vasárnap Roma Ritmo címmel rendeznek estet az elmúlt három évtized nagy hazai vokális cigányzenei hangjainak közreműködésével. Weyer Balázs elmondta: a mintegy harminc fellépőt felvonultató program az oláh cigányzene kincseit mutatja be az ének, a tánc és az ütőhangszerek köré építve, az Ando Drom, a Romengo, a Kanizsa Csillagai, a Khamoro, a Ternipe, a Romano Drom, Miczura Mónika közreműködésével. A Roma Ritmót a fiatal ózdi tehetségekből verbuválódott Várkonyi Csibészek vezetik fel.

Mint elhangzott, a Ritmo ideje alatt szakmai események is zajlanak. A Budapest Ritmo Konferencián a világzenei színtér számos fontos szereplője (fesztiválszervezők, kiadók, újságírók) az EU zenére vonatkozó új kezdeményezéseit vitatják meg Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság kulturális biztosával és vezető európai zenei szervezetek, köztük a European Music Council, a European Music Export Exchange Network és a Womex képviselőivel.

Téma lesz a zene szerepe a városok fejlesztésében, felvonulnak Európa leendő kulturális fővárosai (Temesvár 2021, Újvidék 2021), valamint a 2023-as magyar pályázók. Panelbeszélgetés témája továbbá a roma fókusszal összhangban a közösség kulturális szerepe, hagyományai megőrzésének eszközei, valamint a közép-ázsiai világzenei piac is.

A fesztiválon idén másodszor adják át a Budapesti Ritmo Díjat, amit minden évben olyan külföldi világzenei szakember kap, aki sokat tett Magyarország és a térség zenéjének megismertetéséért a világban. A 2018-as díjazott Simon Broughton, a legfontosabb világzenei magazin, a Songlines főszerkesztője, aki 1977 óta követi a magyar táncházmozgalmat, több hazánkkal kapcsolatos népzenei könyv, tanulmány, dokumentumfilm alkotója.