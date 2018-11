Huszonkét kiállítás látható a Fotóhónap keretében

Huszonkét kiállítás látható a Fotóhónap2018 fesztivál keretében. A számos szakmai programot is kínáló rendezvényen tekinthető meg a harmincas-negyvenes évek New Yorkjának legendás fotográfusa, Weegee kiállítása a Mai Manó Házban – hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Baki Péter fotótörténész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke, a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház igazgatója elmondta: a Fotóhónap a Magyar Fotóművészek Szövetségének rendezvénysorozata, összesen 22 kiállításból áll. A fesztivál keretein belül látható a Weegee – A híres, 1935-1960 című tárlat is. A Mai Manó Házban megrendezett, 2019. január 20-ig látogatható kiállítás az életmű legjobb képei közül mutat be 104-et, amelyek meghitt közelségből rajzolják ki New York portréját.

A kiállítás kurátora elmondta, hogy minden felvétel az éjszakai New York-ot és a társadalom peremterületén lévőket mutatja be. Hozzátette: ugyan 1936-tól létezik színes technika, de ebben a fotóriporteri munkában az 1950-es 60-as évekig még a fekete-fehér dominált.

A Weegee művésznéven ismertté vált Arthur Fellig családja Galíciából emigrált New Yorkba. Weegee vándorfényképészként, segédlaboránsként tanulta ki a szakmát, majd 1935-ben szabadúszóvá vált.

Baki Péter elmondta: Weegee bűnözők, prostituáltak, szociálisan kiszolgáltatott emberek mindennapi életét mutatja be. Kiemelte: Weegee fotóriporternek vallotta magát. Olyan fotóriporternek, aki először kapott Amerikában engedélyt arra, hogy az autójában rendőrségi rádiót üzemeltessen, ezért gyakran a hatóságok előtt ért oda a bűnesetek, tűzvészek, szenzációs események színhelyére.

Elmondta: az október második fele óta tartó Fotóhónap keretében két konferenciát is megrendeztek, jelenleg 22 kiállítást tekinthetnek még meg az érdeklődők. A fesztivál teljes programja a Fotóhónap2018 honlapon érhető el.

A szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Fotóhónap leginkább a kortárs fotóművészeti eredményekre fókuszált, nemzetközi és magyar viszonylatban egyaránt. A legtöbb kiállításunk kortárs fotóművészek alkotásaiból áll – tette hozzá.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg a fesztivált. A rendezvény célja, hogy kiállításokon, filmvetítéseken, beszélgetéseken, konferencián és egyéb programokon keresztül rámutasson a fotográfia tartalmi és eszközbeli sokszínűségére, a kortárs művészet kontextusában értelmezve azt.