Holnap moziba, holnapután háborúba mennek a fiúk

Kilenc történelmi filmmel ünneplik a lengyel centenáriumot az Urániában

Így kell ezt csinálni – jut eszembe, amikor a Függetlenül – lengyel történelmi vetítéssorozat programját böngészgetem, amelyet az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendeznek a lengyel államiság visszaállításának 100. évfordulójára szep­tember 13. és december 17. között. A lengyelek nem maradtak adósai a XX. századnak: színvonalasan és sokféleképpen dolgozták fel történelmi eseményeiket, korszakaikat játék- és dokumentumfilmjeikben.

Lengyelország területe 1795 és 1918 között az orosz, a porosz és a Habsburg Birodalom között volt felosztva, és ez az állapot csak 1918-ban, az első világháború végén szűnt meg. A centená­rium évében az Uránia a budapesti Lengyel Intézettel együttműködve indít vetítéssorozatot, amelyben a lengyel filmművészet kilenc remekművét vetítik, melyek öt évtized drámai eseményeit tárják a néző elé az 1920-as varsói csatától az 1970-es, vérbe fojtott gdyniai tüntetésekig.

A közelmúlt, tehát a XX. század történelmét feldolgozó lengyel filmtermés pedig igen figyelemreméltó. Szó van itt mindenről: történelmi traumákról, például az 1943-ban elkövetett barbár népirtásról, amelyet ukrán nacionalisták követtek el a Második Lengyel Köztársaság állampolgárai ellen (Volhínia), nagy történelmi diadalokról, mint az 1920-as varsói csata, amelyben a magyarok is segítették a vörösök ellen a lengyeleket (A varsói csata, 1920), egyéni, ám az egész nemzet helyzetét jelképező sorsokról, Antonia Dziwisz énekesnőről, aki az ötvenes években az országot járja egy színházi csoporttal, a kommunista állambiztonság letartóztatja, majd kegyetlenül vallatja – látszólag minden ok nélkül (Kihallgatás).

Az 1982-ben forgatott filmet csak a rendszerváltáskor engedték bemutatni, de a késedelemért Cannes-ban kárpótolták, ugyanis 1990-ben Krystyna Janda színésznő elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat.

A sorozatot pedig nem más nyitja, mint a Menjünk holnap moziba (2007), Michal Kwiecinski rendező két világháború közötti történelmi filmje, amely első hallásra könnyedebb témát ígér, mégis tragikus: a film három barát történetéről szól, akik 1938-ban érettségiznek. Ketten közülük katonatiszti iskolába mennek, egyikük orvosnak készül.

Életpályájukat kettétöri az újabb világháború, és jelképesen az egész nemzedékükét is, ugyanis az osztályuk fele elvérzik a harctereken. A jó kritikákat és 2008-ban Európai Filmdíjat kapott film némileg az Unsere Mütter, unsere Väter német filmsorozatot juttatja eszünkbe, amely szintén egy fiatal nemzedék kettétört pályáját mutatja be

– jó volna hasonló nemzedékfilmet látni az akkori magyar generációkról is.

A sorozat a Volhínia (Wojciech Smarzowski), A varsói felkelés (Jan Komasa), A királyok anyja (Janusz Zaorski), A zongorista (Roman Polanski), A varsói csata, 1920 (Jerzy Hoffman), a Kihallgatás (Ryszard Bugajski), a Fekete csütörtök – Janek Wisniewski elesett (Antoni Krauze) című filmekkel folytatódik, majd az Ida című filmmel Oscar-díjat nyert Pawel Pawlikowski legfrissebb alkotása, a Hidegháború magyarországi premier előtt vetítésével zárul december 17-én.

A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik; a művek értelmezését szakértők, történészek, polonisták és filmtörténészek segítik.