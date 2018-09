Híd a klasszikus zene és a dzsessz között

Karosi Júlia egy rendkívül ígéretes fiatal dzsesszénekesnő, aki az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett esztétika–filozófia szakon, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem dzsessz­ének szakán is diplomát szerzett. Első lemeze, a kizárólag saját szerzeményeket tartalmazó Stroller of the Streets komoly kritikai sikereket ért el egyedi hangvétele miatt.

Karosi Júlia első lemeze Japánban is megjelent, emellett egy feldolgozásokat tartalmazó kislemeze is kijött You Stepped Out of a Dream címmel. Az énekesnő második albuma már a New York-i Dot Time Records gondozásában látott napvilágot 2014-ben. A lemez címe (Hidden Roots) Karosi Júlia zenei hátterére utal, amiben meghatározó a magyar népzene és Bartók Béla életműve.

Ezt az irányt folytatja az új Gershwin-lemez is, az amerikai zeneszerző ugyanis szintén inspirálta pályáján Karosi Júliát. „Gershwin azért jelent sokat nekem, mert a zenéjén keresztül kezdtem el a dzsesszel foglalkozni. Szerzeményei hidat képeznek a klasszikus zene és a dzsessz között, és én ebben a hangzásvilágban rendkívül otthonosan érzem magam”– árulta el az énekesnő.

Karosi Júlia Love Is Here to Stay – Live at the Liszt Academy című Gersh­win-estjének ősbemutatóját a Zeneakadámián rendezték meg a Karosi Júlia Quartet és az RTQ vonósnégyes közreműködésével, a lemezfelvétel is itt készült.

A szeptember 21-re megjelenő lemezen a legnépszerűbb Gershwin-szerzemények – mint például a Summertime, a The Man I Love vagy az I Got Rhythm – mellett helyet kaptak kevésbé ismert, de izgalmas kompozí­ciók is, így a Fascinating Rhythm, a Slap That Bass és a He Loves and She Loves című számok.

További különlegesség, hogy még magyar szöveggel felcsendülő dalt is hallhatunk majd az albumon, így a Gershwin életművét jól ismerő rajongóknak is tartogat meglepetést az album és a lemezbemutató koncert, amelyet szeptember 21-én 19 órakor a Magyar Rádió Márványtermében tartanak.