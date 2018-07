Hétvégén tartják a Végvári Napokat Gyulán

A gyulai vár 452 évvel ezelőtti ostromára emlékeznek a Végvári Napokon július 27. és 29. között – hangzott el a programsorozat sajtótájékoztatóján szerdán Gyulán.

Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője felidézte, hogy a 1566-ban a Kerecsényi László várkapitány által vezetett védők 63 napig állták a törökök ostromát. A korabeli végvári csatározások idején ez volt a leghosszabb ostrom.

A régész szólt arról is, hogy napjainkra szinte minden részletet ismernek a korabeli eseményekről, sőt a régészeti feltárásokon előkerültek a mai téglavárat körülölelő földbástyák, palánkok maradványai is. Így képet lehet alkotni a szigeterőd valódi méreteiről is. A korabeli ostrom egyébként nem a ma is látható téglavárat érintette, hanem földből és fából épült környezetét, erődítéseit.

Kovács Ágnes, az Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezője ehhez hozzátette, hogy a Végvári Napok alkalmából kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy minden a 16-17. század korát idézze fel. A téglavár körüli helyszínek visszakapták a régi elnevezésüket, például a huszárvár és a földbástyák, ahol csaknem 200 hagyományőrző fogja felidézni az ostrom eseményeit. A vár mögött épül fel az oszmán és keresztény tábor is, ahol a sátrak, a fegyverek és a harcosok ruhái mind korhűek lesznek.

A rendezvénysorozat pénteken este a hagyományőrzők felvonulásával kezdődik, majd a Várkertben előadják a Moravetz Produkció Zrínyi 1566 című rockmusicaljét mások mellett Sasvári Sándor, Blaskó Balázs, Feke Pál és Szomor György szereplésével. A darabot Moravetz Levente rendezi.

Szombaton és vasárnap délután felidézik az 1566-os ostrom főbb eseményeit, vasárnap a „keresztény hadak” visszafoglalják a várat.

A korabeli eseményeket felidéző programok mellett több könnyűzenei koncerttel is várják az érdeklődőket a szervezők, így a három nap során a Várkertben fellép Szikora Róbert és az R-GO, valamint Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar is.