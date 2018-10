Helyek, ahová érdemes benyitni

Fazekas Krisztina fotóművész kapusorozatából nyílt kiállítás a Nem Adom Fel kávézóban

Fazekas Krisztina tíz évvel ezelőtt kezdte el a fotósorozatát, akkor nagyon sokat járta az országot, valamint a Kárpát-medencei és európai útjain fényképezte le a kapukat. Eredetileg az épített örökség érdekelte és érdekli most is, de egyre inkább felfigyelt a végtelenül változatos kapukra Budapest, Székesfehérvár, London, Málta vagy Kréta utcáin. Háromrészes kapusorozatának régebbi és legújabb fotóiból állították össze a Kívül tágasabb – belül végtelen című kiállítást.

A kapu olyannyira egyetemes jelkép, hogy szinte minden átmenetre vonatkoztatható. Egy kiállításnál ez azért is üdvös, mert mindenki arra asszociál róluk, amire épp akar, hiszen ezek két állapot, két világ közötti, az ismert és az ismeretlen vagy a fény és a sötétség közötti átmenetet is jelképezhetik. Fazekas Krisztina kapui pedig szinte arra ösztönöznek minket, hogy átlépjük őket, hogy átkerüljünk egy másik lélekállapotba. De van-e bátorságunk átlépni a határt?

Borvörös, mélykék, azúr és méregzöld, kopottasan szürke és sötét-arany árnyalatok váltakoznak a képeken. És nemcsak a kapuk színei ennyire változatosak, hanem a formák is, az egyszerűtől a legfinomabban kimunkált kapuig több stílus kerül egymás mellé, és mindegyik mással kecsegtet. Ám a sorozat a sokféleség ellenére is egységes marad az úgynevezett formapermutált hatás miatt: a fotóművész ugyanis mindig ugyanabból a szögből, ugyanabból a távolságból fotózta le a kapukat, ezáltal kialakult egy rendszer és sorrendiség a képekben, amit megtölt a kapunak a formája és a színe.

A képeknek szinte hiperrealisztikus hatásuk van. A hiperrealizmus mint kortárs művészeti irányzat arról szól, hogy a festők fényképszerűen festik meg a képeiket. Fazekas Krisztina fotóinak egy részét cseles módon festővászonra nyomtatta, ezáltal fordított hiperrealisztikus hatást kelt a fényképeivel, mert nehéz eldönteni, hogy fotót vagy éppen festményt nézegetünk.

A Nem Adom Fel kávézóban három óriás nyomtatott képet helyeztek el, ezek közül az egyik egy erdélyi kaput ábrázol, és van tizenhárom közepes méretű fénykép is. A múlt heti megnyitón ennél többet, ötvenöt kaput is kivetítettek, sőt a kávézó épületének falán fényfestéssel tették láthatóvá a sorozat fényképeit.

Fazekas Krisztina kérdésünkre azt is elárulta, hogy európai útjai során a déli országokban inkább nyitva találta a kapukat, máshol leginkább zárva voltak. A fotóművész azt is elmondta, hogy a sorozatban meg akarta mutatni a kapuk közötti kontrasztokat, ami néha nehéz feladatnak bizonyult, hiszen Magyarországon a legtöbb kapu vagy sötétbarna, vagy sötétzöld színű, vagy e két szín egyik árnyalatára van festve.

Ezek közül nagyon is elüt, így kissé kuriózummá válik a kiállítás meghívóján is szereplő nyolcadik kerületi vérpiros kapu, amely félig ki van tárva, belül pedig sötétség és homály látható, és ahogyan az egész sorozat, ez is egyszerre hívogató, ám veszélyes – ez utóbbi nem feltétlenül rossz értelemben.

A képek a helyszínen megvásárolhatók, mellyel a Nem Adom Fel Alapítvány a fogyatékos és a hátrányos helyzetű embereket támogatja.