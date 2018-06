Hatvanezres közönségre számítanak a Fehérvári Zenei Napok szervezői

Hatvanezres közönségre, napi 15 ezer látogatóra számítanak a szervezők az idei Fehérvári Zenei Napokon (Fezen), amelyet július 25-28. között rendeznek Székesfehérváron.

Kovács Antal főszervező a rendezvényt beharangozó pénteki sajtótájékoztatón azt mondta: tavaly nézőcsúccsal zárták a jubileumi huszadik fesztivált, amelynek befogadóképességét tovább növelték. A huszonegyedik fesztiválon több mint száz program várja a vendégeket, Kovács Antal szerint az eddigi legerősebb és legszínesebb felhozatal lesz az idei Fezenen.

Az idei fesztivált jótékonysági adománygyűjtés is színesíti a Bethesda Gyermekkórház égési sérült betegei javára – emelte ki a főszervező. Ennek részeként árverésre bocsátanak egy várhatóan több fellépő által is dedikált gitárt, valamint a Fezen művészeti és jószolgálati alapítványának számláján is fogadnak adományokat. A jótékonysági akcióhoz csatlakozott a Videoton FC magyar bajnok futballcsapata is egy, a játékosok által aláírt mezzel, amelyet Várkonyi Ádám, a klub kereskedelmi és marketingigazgatója a sajtótájékoztatón adott át a szervezőknek.

Idén először színesíti művészeti sátor is a fesztivált. Móra Gabriella, a Fonó Budai Zeneház projektvezetője elmondta: a késő esti sávokban zenei programok – köztük például Boban Markovic vagy a Csík zenekar fellépése – és éjszakáig tartó táncház, délután pedig színházi előadások várják az érdeklődőket, de készülnek egy 250 négyzetméteres Magyar Ízek Konyhája gasztroudvarral is.

Lesz egy reaktiválórészleg is a fesztiválon, ennek középpontjában az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás áll. Csóra Renáta edző, táplálkozási tanácsadó tájékoztatása szerint lesz spinning, jóga, valamint fekvőtámasz- és kötélhúzóverseny is. Kitelepül a Vöröskereszt, továbbá a laktóz- és gluténérzékenyek és a cukorbetegek számára is készülnek speciális ételekkel.

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester komoly eredménynek nevezte, hogy a Fehérvári Zenei Napok helyi független fesztiválként nemcsak fenn tudott maradni, hanem folyamatos fejlődés és növekedés jellemzi. Hozzátette: mára már elképzelhetetlen a székesfehérvári nyár a fesztivál nélkül.

Jó bulit ígért Karácson Tamás, a Wellhello együttes frontembere is, aki a fesztivál nyitónapján lesz hallható. Az idei Fezenen először lép fel Magyarországon a Grammy-díjas kubai származású amerikai rapper, Pitbull, de színpadra áll többek közt a brit The Prodigy, a svájci DJ Bobo, a holland Epica, a német Helloween, az amerikai Mr. Big, a hazai sztárok közül pedig a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, a Quimby, Majka és Curtis, vagy Ákos is.