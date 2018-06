Hat helyszínen játszik a Radnóti Színház a jövő évadban

Speciális évad előtt áll a Radnóti Színház, amely a szomszéd házban zajló építkezés miatt saját épülete mellett további helyszíneken is játszik a jövő szezonban.

A Radnóti Színház színpadának egy része a szomszédos – Paulay Ede utca 52. szám alatti – házhoz tartozik, és a díszletszállításuk is ezen az épületen keresztül történik. Előreláthatólag 2018 nyarán indul a szomszéd ház bontása és építése, amely átmenetileg érinti a színház működését is. A színpad mélysége megszűnik egy évadra, csak egy leszűkített játékterük marad – olvasható a színház MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Mint írják, az építkezés ideje alatt is biztosított a színház működése, nem költöznek el, nem zárnak be. A kisebb színpadot igénylő előadásaikat megtartják a Nagymező utcában, köztük a tervezett bemutatókat is, amelyek már a megváltozott körülmények között születnek. A nagyobb színpadot igénylő repertoár-előadásaikat és az új bemutatóik közül egyet más helyszínen játszanak.

A Radnóti Színház előadásaival hat helyszínen lesz jelen a VI., VII. és XIV. kerületben. Az Ádám almái és a III. Richárd című előadás a Pesti Magyar Színházban látható majd, a Futótűz és A párnaember című produkciót pedig az Ódry Színpadon játsszák. A Bárány Boldizsár című előadást továbbra is a Stefánia Palotában láthatja a közönség, a Kezdhetek folytatódni című Petri-estet pedig a színház Keres Emil Próbatermében.

A Radnóti Színházban marad továbbra is az Üvegfigurák, az Egy piaci nap, a színArany, a Viva Bartók! és a Szövegséták Esterházyval című produkció. Egy előadást, az Iván, a rettenet című produkciót egy ideig nem játsszák, de nem veszik le a repertoárról. Emellett a TESLA Loft termében is tart bemutatót a színház.

Az idei évadot a társulat nyolc bemutatóval, 217 előadással és rekordnak számító, 50 ezer feletti nézőszámmal, 103,11 százalékos látogatottsággal zárta. Az évadzáró társulati ülésen a társulat szavazása alapján Lovas Rozi a legjobb színésznő díját vehette át, a legjobb színész pedig Porogi Ádám lett. A legjobb epizódszerepért járó Kicsi-díjat Rusznák András nyerte el. A közönség Pál Andrást választotta a legjobb színésznek.

A jövő évadot Valló Péter rendezése nyitja októberi premierrel, a további bemutatók színpadra állítására Kováts Adél, a színház igazgatója Sebestyén Abát, Hajdu Szabolcsot és Zsótér Sándort kérte fel. Az évad második felében várhatóan Alföldi Róbert is rendez a színházban. A társulat egy új taggal bővül: Vilmányi Benett szerződik a színházhoz.

Valló Péter rendezésében, Morcsányi Géza fordításában, Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij A művésznő és rajongói című művét mutatják be október 20-án.

Székely Csaba 10 című darabját, amelyet a Tízparancsolat ihletett, Sebestyén Aba rendezi. Az ősbemutatót december 22-én tartják.

Branden Jacobs-Jenkins kortárs amerikai drámaíró Gloria című drámáját Hajdu Szabolcs állítja színpadra, Totth Benedek fordításában. A bemutatót 2019. március 3-án tartják a Tesla Loft termében.