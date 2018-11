Három grafikai pályázat anyagaiból nyílik kiállítás Budapesten

Három grafikai pályázat és kiállítás találkozik először egy helyen a magyarországi tervezőgrafikai szakma egyik legrangosabb rendezvénysorozata, a 11. Graphifest keretében a budapesti Teslában – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A szerdán nyíló kiállításon az Arany Rajzszög Társaság (ART) 16. Arany Rajzszög pályázatának, a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága (MATT) „Lubalin 100” 11. tematikus tipográfiai pályázatának legjobb alkotásait mutatják be, emellett Budapesten először mutatkozik be a Vylyan Bogyólé 2018 borcímkepályázatára beküldött gazdag grafikai anyag is.

A tárlaton a magyar alkalmazott grafikusművészet legjobbjainak az elmúlt évben született alkotásaival, több mint 600 kiállított művel találkozhatnak az érdeklődők november 20-ig a Tesla Budapest Loft termében.

Mint írják, szerda este a díjátadóval egybekötött kiállításmegnyitón hirdetik ki a három pályázat győzteseit.

A kiállításokat a világhírű grafikus, David Quay (Type Designer, Type Tourist) és Debreczeni Mónika, a Vylyan birtokigazgatója nyitja meg.