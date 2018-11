Halál helyett imádság

Hetven év után Békéscsabán mutatják be az Elnémult harangokat

December elsején a románok Nagy-Románia létrejöttének, Erdély elcsatolásának 100. évfordulóját ünneplik. Ugyanezen a napon mutatják be az Elnémult harangok – Rákosi Viktor korabeli sikerkönyve – színpadi változatát Pataki András rendezésében a Békéscsabai Jókai Színházban.

Gyulafehérvárott, 1918. december 1-jén a Román Nemzeti Tanács kinyilvánította Erdély elszakadását Magyarországtól és csatlakozását a Román Királysághoz. Nem véletlenül ezen a napon mutatják be Rákosi Viktor Elnémult harangok című sikerkönyvének színpadi változatát a Békéscsabai Jókai Színházban szombaton.

Az első világháború előtti magyar Kasszandra-jóslatok sorozatába tartozó regény 1903-ban jelent meg. Rákosi Viktor, a korszak egyik legismertebb írója ezzel a munkájával jól félre­verte a harangot, művét siker koronázta, ám ennek nem lettek mélyebb következményei.

Az Erdélyben játszódó történetben a magyarság pusztulására és a románság folyamatos térhódítására figyelmeztetett a szerző: a történet főhőse a nyugaton képzett Simándy Pál fia­tal református lelkész, aki egy erdélyi szórványfaluba kerül, ahol a nyomorral szembesülve próbál szembe­szállni a kilátástalansággal, a babonákkal és az erőszakosan terjeszkedő román ortodox egyházzal. Kihívja a sorsot, és veszít, ami – bárhogy is nézzük – nagyon keserű végkifejlet volt a múlt század elején.

A regény színházi változatát évtizedekig játszották a magyar színházak, 1945 után viszont betiltották, és az 1922-es és 1942-es filmadaptációk kópiáit is megsemmisítették a kommunisták – szerencsére nem az összeset.

Kérdés, hogy mit üzen ma, több mint száz év elteltével ez a történet, és hogyan lehet színre vinni.

– A második világháború óta sehol sem játszották színpadon, és olyanfajta kendőzetlenséggel, amellyel mi adaptáljuk, szerintem hetven éve nem nyúlt senki ehhez a témához – mondta kérdésünkre Pataki András rendező, akit telefonon értünk el.

Noha lesz, amin változtatnak, a könyv szellemisége ugyanaz marad, és arra reflektál, hogy száz év után is van magyar kultúra a Kárpát-me­dence elszakított területein.

– Simándy Pál főhős nem hal meg a darab végén, hanem életben marad, mivel Rákosi Viktor, ráérezve a majdani trianoni országvesztésre, végül nemzeti tragédiaként fejezte be a regényt. Ám az azóta eltelt száz év tapasztalata vezetett minket arra, hogy életben hagyjuk a főhőst. A trianoni évfordulóhoz közeledve úgy látom, az elmúlt években sikerült a nemzeti összetartozás napjává alakítani, ami helyes gondolat. A mindennapos történelmi sérelmeinken túl sokkal fontosabb, hogy perspektívát és jövőt nyissunk saját magunknak kultúránk megismerésével, nemzeti identitásunk megtartásával – fogalmazott a rendező.

Az új rendezésben nem szeretnék elvonni a néző figyelmét a regény által felvetett valós problémákról – Rákosi Viktor regényét ezúttal Nem­laha György újságíró dolgozta át. Érdekes, hogy 1905-ben Ady Endre is írt kritikát a darabról a Budapesti Naplóban, amelyben nagyrészt pozitívan érté­kelte, ám a korszak népszínműves voná­sait, vicces attitűdjeit kifogásolta a rendezésekben.

– Itt és most kell szólnia ennek a színházi előadásnak. Persze lehet azon gondolkodni, hogy kinek örömünnep és kinek gyásznap december elseje, de nem akarom, hogy erről szóljon a darab. Úgy hiszem, hogy az előadást sikerült úgy felépítenünk, hogy nem papírfigurákat gyártottunk: a szereplők képében érdekek, eszmék és világnézetek csapnak össze egymással. Ezek hús-vér ütközetek, és senkinek nincs joga megsértődni rajtuk – fejtette ki Pataki András.

Ady Endre a regény szerelmi szálát is furcsállta, mivel egy magyar református teológus odamegy az Isten háta mögé megtartani a szétmállott magyar közösséget, ám ehelyett beleszeret a román pópa lányába, akit feleségül is vesz – a korszakban ezt sok humoros jelenettel ábrázolták. Pa­taki András elmondta, a mostani előadásukban megpróbálják intellektuá­lis téttel is gazdagítani ezt a kalandot.