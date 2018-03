Gyermekeknek szóló négykezes zongoraversenyt és kurzust rendeznek Egerben

Magyarországi és határon túli gyerekek részére rendezik meg a 3. Zenevarázslat négykezes zongoraversenyt és kurzust május 22. és 25. között Egerben - mondta el Várnagy Andrea zongoraművész szerdán Budapesten.

Hozzáfűzte: a négykezes műfaja az összetartozásról, a közös célért való együttes munkáról szól. A versenyen, amelyen tanár-diák kategória is indul, minden résztvevő arany-ezüst vagy bronz minősítést kap, hiszen a szervezők szerint a legfontosabb pozitív visszajelzéssel, dicsérettel bátorítani a gyerekeket.

„Ha nem mutatjuk meg a gyerekeknek, hogy a klasszikus zenében mennyi szépség van, 20-25 év múlva már nem lesz közönségünk” – hangsúlyozta Várnagy Andrea, a program kezdeményezője. A verseny helyszíne az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Kápolna Terme lesz.

A művészeti nevelés és tehetséggondozás elsődleges szempont a kormány számára – emelte ki a sajtótájékoztatón Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, aki szerint ma már számos kutatás igazolja, hogy a koncentrációt és kitartást rendkívüli mértékben fejleszti a zene, a művészet.

A kormány ezért már az óvodáskortól támogatja a művészeti tehetséggondozást, a fiatalok pedig már hangszertámogatásra is tudnak pályázatokat benyújtani – fűzte hozzá a politikus, aki hangsúlyozta azt is, hogy a Zenevarázslat nem csupán a versengésről szól, hanem a közösségteremtésről is szól.

Molnár Dalma, az öt korcsoportban meghirdetett versenyt szervező Együtt Mindannyiunkért Alapítvány (EMIA) kuratóriumi elnöke kiemelte: a négynapos program alatt Gábos Judit, Balázs János és Várnagy Andrea is zongorakoncertet ad az érdeklődőknek.

„Kárpátalján a Zenevarázslat program egy misszió szerepét tölti be” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Engi Erika tiszapéterfalvai zongoratanárnő, aki kitért arra is: a kárpátaljai településről az első Zenevarázslatra ötven gyerekkel érkeztek, idén már két busszal indulnak a versenyre.