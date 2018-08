Gyermekbarát kivonulás

A Palkonya hangja 2018 az Irie Maffia első, saját szervezésű fesztiválja

Meglepő kezdeményezések jutnak néha az ember fülébe. A goához és hasonló, alapvetően monoton gépzenét jelentő szubzsánerekhez eszembe nem jutna gyermekeiket békésen legeltető, jó bort kortyolgató szülők idilli társaságának képét társítani a csodálatos palkonyai tájban. Pedig az Irie Maffia első, saját szervezésű fesztiválja valami ilyesmit ígér. A Palkonya hangja 2018 nevű, augusztus 10. és 12. között megrendezendő fesztivál helyszíne a gyönyörű Baranya egyik takaros kis falucskája.

Tegyük félre egy kicsit a digitálisan generált zörejekből álló zenék iránti előítéleteinket, hátha még valami izgalmas kulturális árucsere is kisülhet a dologból. A Palkonya hangja 2018 fesztivál sajtóanyagában háromféle színvonalas gyerekprogram is szerepel. Láthatjuk vasárnap az 1961-ben alapított, megszámlálhatatlan hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett pécsi Bóbita Bábszínház (olyan legendás előadások fűződnek a társulat nevéhez, mint az első igazgató, Kós Lajos 1981-es rendezése, a Cantata profana, amelyhez Samu Géza szobrászművész készítette a jelmezeket.

Az ördögszántotta hegy című gólyalábas játékát a nagyharsányi vén boszorkányról, a lányáról meg az ördögről. A gyermekek 11-én és 12-én fazekasfoglalkozásra mehetnek ebéd után, de cellux-workshopot és fényfestő work­shopot is kínálnak ugyanott (szigetelőszalagosat nem, pedig az a kedvencem, ha már barkács). Szombaton Élő Fruzsina pszichológus, meseterapeuta mesekirándulásán lehet részt venni. A fesztivál honlapján olvasható házirend szerint a 12 év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes.

A zenerajongók sem panaszkodhatnak, olyan együttesek is lesznek, mint a reggae, rock, funk, rap határmezsgyéjén mozgó házigazda Irie Maffia, a hangulatos, bágyadt, őserdei pöncögtetésekkel operáló, perui Los Mirlos, a jópofa, néha sodró, néha álmodozó dzsesszt játszó pécsi Singas Project vagy a soulban és funkban utazó Kéknyúl.

A sajtóanyag szerint Élő Márton, az Irie Maffia vezetője a palkonyai fesztivált élő kincsként, titkos rejtekként szeretné megosztani az emberekkel, a palkonyai táj és zenéik világának kombinációját kívánják büszkén, de féltve átnyújtani az erre nyitott közönségnek. Élő Márton és fesztiválalapító társai (Susánszky Ádám, a Zing Burger alapítója és Haraszti Ferenc palkonyai borász) azt szeretnék, ha a rendezvénysorozat hosszú távon is családias, barátságos hangulatú esemény maradna, amilyen Palkonya is. Ennek érdekében legfeljebb 2000 látogatót engednek be.

Az Irie Maffia csapata egyébként vállalt már a családosok iránti érzékenységről tanúskodó feladatokat: Wake Up című daluk a Semmelweis Egyetemmel közös kampány címadója lett, illetve az Apáczai Csere János Gimnáziummal és az Országos Mentőszolgálattal összefogva járják az ország gimnáziumait. eddig több mint ezer diákot tanítottak meg a hivatalos újraélesztési protokollra. 2018-ban megrendezték a második Ghánai Magyar Kulturális Hetet Accrában, Ghána fővárosában (az Irie Maffia vagány hangú és kiállású énekesnője, a ghánai-magyar Sena Dagadu szülővárosa) koncertekkel, gyermekprogramokkal, filmvetítéssel, fényfestéssel igyekezve találkozási felületet teremteni a két kultúra között.

A fesztivált a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány támogatja.