Göcseji Dombérozó – 24 település összefogásával mutatják be a göcseji tájegységet

Huszonnégy település összegfogásával rendezik meg a III. Göcseji Dombérozót, amely július 13. és 22. között várja a látogatókat - hangzott el csütörtökön a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban tartott sajtótájékoztatón.

A Dombérozó néhány eleme már a korábbi években is jelen volt egy-egy település programjában, most viszont összefogva, közösen mutatják be, hogy mit tudnak adni értékekben, látványban, épített örökségben, tradíciókban és gasztronómiában a göcseji falvak – mondta el Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz).

Kitért arra is, hogy Zalaegerszeg az innovációval – a város környékén épülő járműipari tesztpálya bemutatásával – csatlakozott a hagyományokról szóló programhoz. A létesítménytől indul július 21-én a veterán autótúra, amely bejárja a göcseji dombvidéket. A falvakban, a túra állomásain a múzeum munkatársai mutatják be azokat a házakat, amelyeknek pontos mását a Göcseji Falumúzeumban építik majd fel.

Göcsej egy kiaknázatlan kincsesbánya – fogalmazott Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere, hozzátéve, hogy a rendezvénysorozat kiváló alkalmat ad arra is, hogy az emberek egymás településeit megismerjék.

Az alpolgármester köszönetet mondott a Göcsej Civil Társaságnak, amiért három esztendővel ezelőtt elindították a rendezvénysorozatot. Az I. Göcseji Dombérozó 2016-ban két falu összefogásával három napig tartott, a következő évben 11 település csatlakozott a kezdeményezéshez, idén pedig tíz napra szóló programsorozatot állított össze 24 település.

Magai Ágota, a rendezvénysorozat ötletgazdája és főszervezője kiemelte: a Dombérozó – az elfelejtett tájszó – az elmúlt években „márkanévvé vált”. A falvak tíz napra megnyitják kapuikat, fogadják a vendégeket és bemutatják értékeiket.

Kiemelte, hogy a hosszabb távú terv a tájegység fejlesztése: a Dombérozón a göcseji embereknek szeretnék „megadni azt az önbecsülést, hogy értékes helyen élnek”, ahol megtalálhatják számításaikat, és egyebek mellett a turisztikai fejlesztésekkel is erősödhet a tájegység gazdasága.

A programsorozat július 13-án „dombérozó dobbantóval” kezdődik a Barabásszegi Vendégházban, a nyitórendezvény július 14-én lesz Nován, az aratónapokon. A göcseji falvak tíz napon át templomi koncertekkel, kiállításokkal, színházi előadásokkal, mesterségbemutatókkal és tájjellegű ételekkel várják a látogatókat. A hagyományokat néprajzi, népdalos és néptáncos esteken idézik fel, a gyalogos és biciklistúrákon pedig a tájegység természeti kincseit fedezhetik fel a látogatók.

A Göcseji Múzeum munkatársai július 17-én rendezik meg a népi gyermekjátékok olimpiáját Gellénházán. A programsorozat július 22-én a Göcsej akadályfutammal és a Bagossy Brothers Company koncertjével fejeződik be Gellénházán.