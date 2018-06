Gasztrotérképpel jelent meg a Magyar Konyha Balaton 2018 gasztrokalauza

A Balatoni Kör gasztrotérképével együtt jelent meg a Balaton környékének legjobb éttermeit, borászatait, cukrászdáit, strandbüféit és piacait összegyűjtő Magyar Konyha 2018 gasztrokalauz.

A Magyar Konyha magazin először hat éve adta ki balatoni gasztrokalauzát azzal a céllal, hogy tudatosítsa: a tömegétkeztetés „lehangoló zsákutcái” mellett vannak minőségi vendéglátóhelyek is a Balatonon – idézte fel az idei kiadvány szerdai budapesti bemutatóján a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke.

Lévai Anikó hozzátette: a magazin munkatársai azóta járják a tó környékét, nemcsak éttermeket keresve, hiszen a minőség akár a legegyszerűbb halsütödékben is megjelenhet.

Mára a gasztroforradalom nemcsak ígéret, hanem maga a valóság a Balaton környékén; ezt bizonyítja, hogy az első kalauzba csak 170 egység fért bele, míg idén már 400 minőségi helyet tudnak ajánlani – emelte ki Lévai Anikó.

Laposa Bence, a Balatoni Kör elnöke emlékeztetett: szakmai szervezetük négy évvel ezelőtt jött létre, hogy a környék legmagasabb színvonalú éttermeit, borászatait, bisztróit fogja össze.

A Balatoni Kör célja megváltoztatni a régióról, a balatoni vendéglátásról a fejekben élő képet – hangsúlyozta Laposa Bence, hozzátéve: ezt szolgálja a 100 ezer példányban, idén először kiadott gasztrotérképük is, amely a szervezet jelenlegi 41 tagját mutatja be.

Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője elárulta, hogy az idei gasztrokalauzból kimaradt 60, a tavalyi kiadásban még szereplő hely, bekerült viszont 160 új. A kiadvány szerzői nem anonim módon tesztelnek, hanem immár hagyományosan vállalják nevüket, és azt is ellenőrizték, hogy ne kerüljön a gasztrokalauzba olyan egység, amely ebben a szezonban nem nyílt meg.

A 190 oldalas kötet alrégiónként mutatja be az ajánlott éttermeket, borászatokat, de régiós toplistákat is tartalmaz. Az egységek neve mellett piktogramok mutatják, melyik hely nyújt szállást is, melyik tart nyitva egész évben, a névmutatóban pedig az új szereplőket külön szín jelöli.

Vinkó József az MTI kérdésére elmondta, a Balatoni Kör gasztrotérképével egybecsomagolt Balaton 2018 kalauz a Magyar Konyha július-augusztusi számával együtt csütörtöktől elérhető az újságos standokon.