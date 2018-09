Gallery Weekend Budapest tizennégy kortárs galéria részvételével

Tizennégy fővárosi kortárs galéria csatlakozott az idei Gallery Weekend Budapest (GWB) programsorozathoz, amely szombaton és vasárnap ingyenes kiállításokon, tárlatvezetéseken, körtúrákon és egyéb alkalmakon keresztül vezeti be a közönséget a kortárs művészet világába.

A Kortárs Galériák Egyesülete által immár ötödször meghirdetett rendezvény célja, hogy a friss vizualitás iránt érdeklődő, de a színtéren még idegenül mozgó nézőket is becsábítsa a kortárs galériákba, ahol figyelmes és kedves kalauzok várják őket. A mai képző- és fotóművészettel ismerkedőket önkéntesek által vezetett csoportos túrák segítik – közölték az MTI-vel hétfőn a szervezők.

Mint hangsúlyozták, a fővárosi önkormányzat által is támogatott GWB a budapesti galériás élet sokszínű világát vonultatja fel, a helyi kedvencektől a nemzetközi legendákig, a régió feltörekvő művészeitől a fiatal magyar tehetségekig.

A középgeneráció legnevesebb festője, Szűcs Attila legfrissebb grafikáin keresztül enged betekintést misztikus világába. Eperjesi Ágnes egy régi, Buenos Aires-i könyvelő mintakönyvét dekorálta ki, hogy naponta egyet-egyet lapozzon benne, lelassítva az időt. A computer art nemzetközi úttörője, Waliczky Tamás képzeletbeli fényképező- és filmfelvevő-gépeket mutat be, a valóságot átíró új kamerákat teremtve. Szirtes János viszont a múltba réved: a szentendrei Vajda Lajos Stúdió egykori oszlopos tagjának performanszai printeken és videókon elevenednek meg.

A középnemzedék neves festője, Nemes Csaba hidegháborús talált felvételeket állít párba, megdöbbentő különbségeket és hasonlóságokat keresve a vasfüggöny két oldalán. A legfiatalabb nemzedéket képviselő Ezer Ákos színgazdag tablóin a hétvégi telekre kiszabadult groteszk figurák botladoznak, míg Koós Gábor folytatja kísérleteit a monumentálisra növesztett fametszetek fekete-fehér birodalmában.

Csabai Renátó hírességek fotóit dolgozza át, míg Verebics Ágnes saját arcából készít maszkokat, a Dániában élő Dora Kontha fotós pedig a 35 mm-es filmtekerccsel kísérletezik, nem várt mintákat és színeket hívva elő a nyersanyagból.

A gazdag nemzetközi merítésben helyet kapott egy igazi párizsi klasszikus, Francoise Gilot (Picasso kései szerelme), Petra Feriancova, „az emlékezés finom szavú szlovák művésznője”, valamint az extrém milánói művészkollektíva, a BB5000 különös futurista üvegobjektjeivel.

A csoportos tárlatokon megjelenik a régió geometrikus absztrakcióból kibontakozó festészete (Vladimir Houdektől Genti Koriniig), a társadalom peremére szorított csoportok (Szász Lilla vezetésével) és a kortárs miszticizmus nem várt produktumai, többek között Pauline Curnier Jardin – közölték a szervezők.

A résztvevő galériák a szervezők szándékai szerint most is a főváros legjobbjai közül kerülnek ki: Art+Text Budapest, Chimera-Project Gallery, Deák Erika Galéria, Glassyard Gallery, Horizont Galéria, INDA Galéria, Knoll Galéria, MissionArt Galéria, Molnár Ani Galéria, TOBE Gallery, Várfok Galéria és VILTIN Galéria. Idén két non-profit galéria is színesíti a programot: az ISBN könyv+galéria és a Trafó Galéria.

A kereskedelmi galériák kínálatához ezúttal is társul egy csoportos kiállítás, idén a Bartók Béla útra nyíló galériatérben, amelyet a Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza bocsátott a GWB rendelkezésére. A csoportos kiállításról – megünnepelve a Gallery Weekend ötödik születésnapját – egy külföldi vendégkurátor, a brazil Bruno Baptistelli képzőművész gondoskodik.

A rendezvény részletes programja a www.galleryweekendbudapest.com honlapon érhető el.