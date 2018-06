Futóversennyel kezdődik a Bánki Nyár

Koncertek, nemzetiségi és sportprogramok, valamint színházi előadás is várja a látogatókat a Bánki Nyár idei programjában, amely a Running Warriors akadályfutó-versennyel kezdődik szombaton – tájékoztatta az MTI-t a Nógrád megyei Bánk polgármestere kedden.

Ivanics András elmondta, hogy a fesztivál az elmúlt években több sportprogramnak és bemutatónak is helyet adott, és ezek között már visszatérő versenyek is vannak. A Running Warriors-t, a különböző távokon zajló, kétnapos terep- és akadályfutó-versenyt hatodik alkalommal rendezik meg Bánkon, de a crossfit, a komplex mozgásformák szerelmesei is ötödik alkalommal vetélkedhetnek majd júliusban a Double Cross Challengen.

Június 23-án a The Bits Beatles-emlékzenekar nyitja a koncertek sorát. Júliusban és augusztusban a tóparti víziszínpadon láthatja a közönsége a Millennium Zenekart, a Kárpátiát, valamint a Neoton Família Sztárjait is.

Július 6. és 8. között piknikhétvégére várják az érdeklődőket. Pénteken a Hooligans, másnap pedig a Hangszedő, a Kottánkívüliek és a Blues Fathers ad koncertet. Napközben veteránautó-találkozót rendeznek, amelynek érdekessége, hogy a járművek tulajdonosai autójukhoz öltözve, korhű ruhákban érkeznek, és így vonulnak majd fel járműveikkel a település utcáin.

A program elmaradhatatlan része a Bánkitó Fesztivál, amelyet idén már tizedszer rendeznek meg. Mint a polgármester hangsúlyozta, büszkék rá, hogy településükön bontakozott ki az ország legnagyobb „kisfesztiválja”, amelyet már országszerte jegyeznek.

A nyugat-nógrádi üdülőfaluba pihenni járó osztrákok kapcsolatain keresztül tavaly szervezték meg először az osztrák zenei estet, és idén is lesz „Sógorok” Bánkon a sramli, a jódli és az osztrák tánczene kedvelőinek.

A több mint három évtizede megrendezett Bánki Nyárban kap helyet július végén a XXIII. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál és az 52. Nógrádi Nemzetiségi Találkozó.

Augusztus 18-án egy vígjátékkal búcsúznak a nyártól. Éless Béla társulatának előadásában láthatják a nézők Heltai Jenő Az édes teher, avagy hogyan adtam férjhez a feleségemet? című darabját, a főbb szerepekben Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással.

A Bánki Nyár augusztus 19-i záró napján négyórás Indoor Cycling rendezvényen vehetnek részt mindazok, akik regisztrálnak az eseményre. A főszervező Zala Miklós, akinek nevéhez fűződik a Tekerj katamaránon és a Tekerj a Szabadság hídon programja is. Sötétedés után meggyújtják a fáklyákat, ami különleges hangulattal tölti majd meg a tószínpadot.

Ivanics András elmondta azt is, hogy a parkolási problémák megoldására tavaly nagyméretű parkolót alakítottak ki Bánk központjában, ahonnan kényelmesen lehet megközelíteni a tópartot, a rendezvényeket és a strandot.