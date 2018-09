Folyamatosan bővül az MTVA interneten elérhető archívuma

Folyamatosan bővül a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) interneten elérhető archívuma: szeptember 15-től az MTI úgynevezett kőnyomatos, archív híreinek digitalizált, kereshető gyűjteménye válik elérhetővé, a Fotótár több mint 235 ezer fényképet tartalmazó gyűjteménye pedig vászonkép rendelési lehetőséggel bővül – mondta el Répászky Lipót, az MTVA archívumi osztályának vezetője az MTI-nek.

Az MTVA több archívumi részegységgel rendelkezik, hiszen a Fotóarchívum mellett hozzá tartozik a Sajtóadatbank, a Hangarchívum, a Kottatár és a Mozgókép Archívum is – fejtette ki az osztályvezető.

A közgyűjteményként működő archívum vezetése korábban úgy döntött, hogy az interneten folyamatosan elérhetővé teszik a digitalizált tartalmakat. Az archivum.mtva.hu címen először a Fotótár gyűjteményének korábban már digitalizált anyagát tették közzé.

Második lépésként a Sajtóadatbank és Cikktár anyagaival bővül a kínálat: szeptember 15-től válik az MTI kőnyomatos híreinek digitalizált, kereshető gyűjteménye az 1887 és 1949 közötti időszakból, valamint 1956-ból és a rendszerváltozás két esztendejéből.

Az érdeklődők és a kutatók számára is meglepetéseket tartalmazó gyűjteményben megtalálhatók a Bizalmas kiadás, a Rádiófigyelő és a Magyar Országos Tudósító (MOT) anyagai is. Az állomány fokozatosan bővül, jelenleg az 1950-től 1987-ig kiadott, mikrofilmen tárolt, mintegy 1,5 millió hír digitalizálása zajlik. Ezzel párhuzamosan a Rádió- és Televízió Újság digitalizált lapszámai is felkerülnek a portálra, egyelőre az 1958-tól 2007-ig terjedő időszak – beszélt a részletekről Répászky Lipót.

„A legizgalmasabbak talán azok a dokumentumok lesznek, amelyek eddig bizalmasak voltak, de ma már közzétehetők” – fűzte hozzá.

„A közgyűjteményi feladatokon túl szeretnénk biztosítani azt is, hogy ha valaki jogtiszta tartalomhoz kíván jutni, azt megtehesse ” – mondta Répászky Lipót, hozzátéve, hogy a Fotótár ma már 235 ezer képet tartalmazó állománya vízjeles képekkel szabadon böngészhető, de nagyítható minőségben vásárolni is lehet a felvételekből. A Fotótár állománya a tervek szerint 10-15 ezer fotóval bővül majd minden hónapban a jelenleg is zajló digitalizálási munkának köszönhetően.

Hozzátette, hogy harmadik lépésként a rádió Hangarchívumának anyagai kerülnek fel a honlapra. Noha az 1930-as években szépen gyarapodó gyűjtemény Budapest ostromakor nagyrészt megsemmisült és 1956-ban is sok felvétel elpusztult, a szerkesztőség mégis őriz kuriózumokat, például Blaha Lujza dalolását vagy Ferenc József király dörmögését.

A zenei archívum páratlan kincsei közül is elérhető lesz a webes felületen Bartók II. hegedűversenyének budapesti bemutatója, Fischer Annie zongorajátéka vagy Szvjatoszlav Richter magyarországi felvételei. A kottatár gazdag anyaga egyebek mellett Kodály Zoltán ki nem adott dalainak kézirataival, a Fölszállott a páva dedikált, a Rádiózenekarnak ajánlott példányával is elérhető lesz digitálisan.

Répászky Lipót elmondta, hogy a következő esztendőtől a Mozgókép Archívum több mint egymillió műsorszámot tartalmazó gyűjteményből közreadott, egyre bővülő válogatás gazdag, tematikusan szerteágazó kínálata lesz elérhető a honlapon.

Közlése szerint a hangzó anyagokhoz és a médiatár tartalmaihoz havi előfizetéses, úgynevezett streaming szolgáltatással lehet majd hozzájutni, vagyis a tartalmat közvetlenül nem lehet letölteni, de korlátlan számban újrahallgatható és újranézhető lesz bármelyik anyag az előfizetők számára.