Filmezik, ír és még énekel is

Aki kedveli David Duchovnyt, az a zenéjében sem fog csalódni

Sok jó nem sül ki abból, amikor egy világszerte ismert színész zenélésre vagy éneklésre adja a fejét. Pláne ha olyan híres, mint David Duchovny. Mert ilyenkor abban bízik, hogy a neve eleve eladja a lemezt, és kapjon bár megsemmisítő kritikákat, nemigen törődik azokkal, hisz úgy gondolja, a rajongói így is, úgy is odalesznek érte. Elég ha csak Russell ­Crowe vagy Keanu Reeves egyáltalán nem emlékezetes zenei próbálkozásaira gondolunk. Viszont szerencsére ez egyáltalán nem ­David Duchovny esete.

Az 1993-ban kezdődött X-akták gyermekkorom kedvenc sorozata volt, mert ugyan mi lehetne izgalmasabb egy Fox Mulder nevű FBI-ügynöknél, aki egy emberiségellenes földön kívüli összeesküvés leleplezéséért és egyéb paranormális entitások ellen küzd – miközben természetesen senki nem hisz neki. 2016-ban egy plusz tizedik és 2018-ban egy tizenegyedik évadra is visszatért a sorozat, bár hangulata már nem volt a régi.

Később David Duchovny a Kaliforgia (Californication) című sorozatban játszott egy kiábrándult írót, Hank ­Moodyt, és ezért, valamint az X-akták-beli alakításáért Golden Globe-díjat kapott. Sőt Duchovny az utóbbi időben íróként is kipróbálta magát, eddig három könyvet jegyez, ezek közül az egyik, a Szent tehén című magyarul is olvasható.

Mindezek után nem csoda, hogy a zenei terepre is kimerészkedett. David Duchovny első, Hell or highwater című, folk és countrys hatásokat tartalmazó alternatív rock lemeze 2015-ben jelent meg. Az angol szólás körülbelül azt jelenti, hogy jöjjön aminek jönnie kell, szó szerint a pokol vagy az özönvíz.

Az album bár felemásra sikeredett, egyáltalán nem lehet mondani, hogy rossz lenne. Sőt Duchovny mélyebb hangja – amely a magasabb hangokkal már nem tud megbirkózni – egy különös, sötétebb hangulatú világot teremt a zenével és a dalszövegekkel együtt, és sok fülbemászó dallam meg egy-két igen jó dal – Let it Rain, Hell or Highwater vagy a Positively Madison Avenue – is található a lemezen. Az albumon részt vevő zenekarában, a Weatherben pedig a neves Berklee zenei egyetemen végzett zenészek játszanak.

De az egyenetlen zenei hangzás, a néha döcögő dalszövegek miatt a kritika nem küldött selyemzsinórt Duchovnynak, lemeze értékeit elismerték, viszont azt felrótták neki, hogy dalai inkább kedvenc zenekarainak a hatását tükrözik, semmint őt magát, David Duchovnyt – de talán az első lemeznél ez valamilyen szinten természetes is.

Viszont Duchovny nem akart világéletében zenélni, nem tekinti magát Mark Knopflernek, gitározni is csak pár évvel a lemez kiadása előtt tanult meg, amikor versírással is próbálkozott. Mivel sohasem énekelt, ezért énekórákra kezdett járni, amikor elhatározta, hogy albumot készít.

Tavaly februárban már a második albumát adta ki Every Third Thought címmel, amely dallamosabb lett, a hangzás pedig már nem olyan súlyos, mint az előzőé, amelyen bár nem mindig sikeresen, de bátrabban kísérletezett. A hírek szerint zenekarával most már a harmadik lemezét készíti.

De visszatérve a Hell or Highwaterhöz. A sötétebb hangulatú, ám nem komor lemezen kevés a direkt önéletrajzi kitárulkozás – pedig erre talán sokan vártak, a hol játékos, hol tényleg melankolikus dalszövegek különböző függőségekről, kapcsolati nehézségekről, szakításról, háborúról és a szociális média káros hatásairól szólnak. Tehát aki kedveli Duchovnyt, az a zenéjében sem fog csalódni.

David Duchovny február 11-én koncertezik a MoM Sportközpontban, a Danubius Music szervezésében.