Fikció, animáció, kísérlet

Hamarosan kezdődik a 14. BuSho Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

A BuShón idén több olyan versenyző legújabb filmjét is láthatjuk, aki a korábbi fesztiválokról is ismerős lehet: ismét megméreti magát többek között Kis Hajni, Tóth Barnabás, Odegnál Róbert, valamint láthatjuk az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb rövid­filmjét is. Augusztus 28. és szep­tember 2. között tartják meg a közelmúltban az Európai Fesztiválszövetség által díjazott BuSho nemzetközi rövidfilmfesztivált Budapesten és Sopronban.

A fiatal filmesek szervezésében 2014 őszén elindult fesztiválnak az volt a fő célja, hogy rövidfilmek bemutatására és megméretésére biztosítson fórumot, erre ugyanis egészen addig nem igazán volt lehetőség sehol. A rendezvény nagyon hamar nemzetközivé vált, és a BuShón néhány évvel később, 2007-ben már 45 ország képviseltette magát. A fesztivál nem titkolt célja Kelet-Közép-Európa audiovizuális szektorának és alkotóinak felzárkóztatása, a kulturális identitás erősítése.

Az öttagú zsűri döntése szerint idén 64 rövidfilm került a versenyprogramba, ebből 43 fikciós, 16 animációs és öt kísérleti film. Az eseményen három fődíjat, hét kategóriadíjat és két különdíjat is kiosztanak majd, a rendezvény azért is különleges, mivel az Európai Filmdíj rövidfilm kategóriájának alkotásait csak a BuShón lehet megnézni. A fesztivál három napja alatt ismét jól követhető szerkezetben, 15 egyórás blokkra bontva vetítik az egyes alkotásokat.

A versenyre idén is német, spanyol, amerikai és francia filmesek jelentkeztek a legtöbben, de rekordszámú, összesen 75 magyar nevezés is érkezett. Természetesen ebben az évben sem maradhat el a nemzetközi kavalkád: többek között iráni, izlandi, uruguayi és svéd alkotásokat is bemutatnak.

A központi helyszín a keddi megnyitó és a szombati díjkiosztó közötti napokon ezúttal is a Puskin moziban lesz, az esti ismétlő vetítések az Art+ Cinemában lesznek láthatók, de újdonságként minden nap este vetítenek panorámaprogramot a Budapesti Olasz Kultúrintézetben, a házigazda olasz est mellett török, örmény, portugál, észt filmekkel.

Természetesen idén sem maradhat el a magyar panorámanap, amin az összes, versenybe nem került hazai filmet is meg lehet nézni. A versenynapokon a zsűri nyilvános konzultációját követően a Trafik Klubban este tíz órától koncertek zárják a programot. A fesztivál helyszíne idén Budapesten a Puskin mozi, az Art+ Cinema és a Budapesti Olasz Kultúrintézet lesz, az egyetlen vidéki helyszínen, Sopronban pedig a Búgócsiga. A részletes program a fesztivál kezdete előtti napokban lesz olvasható a rendezvény honlapján.