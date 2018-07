Fiatal zenészek is lehetőséget kapnak a vajdahunyadvári fesztiválon

Fiatal zenészek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra az idei Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztiválon, a felkészülésben segítséget is nyújtanak nekik, hogy a rutinba jobban bele tudjanak illeszkedni – közölte Bálint Gábor, a fesztivál szervezője és Illényi Péter, a fesztiválon fellépő Musica Sonora Kamarazenekar karmestere az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.

Bálint Gábor felidézte, hogy Szabadi Vilmos és Szenthelyi Miklós hegedűművészeknek is lehetőséget adtak pályájuk kezdetén.

A szervező arról is beszélt, hogy bár 28 éve klasszikus zenei fesztiválként indultak, a közönségigényeknek megfelelően ma már más zenei stílusok is megjelennek a programban. Fellép például a Budapest Bár és a 100 Tagú Cigányzenekar is – tette hozzá.

Illényi Péter és Bálint Gábor egyetértett abban, hogy a helyszín önmagában egy meghatározhatatlan hangulatot áraszt, ahol nagyon jó az akusztika.

A karmester szerint csodálatos alkotásokat lehet hallani a fesztiválon, és ezekkel sikerül bevonzaniuk azokat is, akik egyébként nem érdeklődnek a klasszikus zene iránt.

A koncerteket július 2-től augusztus 2-ig hétfői és csütörtöki napokon tartják, a részletes program megtalálható a www.vajdahunyad.hu oldalon.