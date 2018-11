Fábri Zoltán kiállításával nyílt meg a Tér-Kép Galéria Budapesten

Fábri Zoltán (1917-1994) Kossuth-díjas filmrendező Ez is ember műve című kiállításával nyílt meg csütörtökön Budapesten a Tér-Kép Galéria, amely új közösségi térként a kortárs kiállítások mellett közösségi programoknak, tárlatvezetéseknek és beszélgetéseknek ad otthont a Krisztinavárosban.

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere a galéria megnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy egy újabb kulturális helyszínnel gazdagodott a kerület. Ez a galéria a krisztinavárosi élet újabb színfoltja lesz – emelte ki.

Elmondta, hogy a Krisztina körúton található helyiség sokáig üresen állt, többször próbálta hasznosítani az önkormányzat, eredménytelenül. Hangsúlyozta, hogy a Krisztinavárosban kevés közösségi tér van annak ellenére hogy a kerület gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik.

Kifejtette, hogy a megnyitó kapcsán a választás azért is esett Fábri Zoltánra, mert a Budavári Önkormányzat Lelkiismeret ösvényén címmel szervezett vetítéssorozatán a neves rendező életművéből mutatnak be válogatást a Tabán moziban. Eddig teltházzal zajlottak a vetítések és az utána tartott beszélgetések is – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a megnyitót követően a kerület mozijában Fábri Zoltán Magyarok című filmjét láthatja a közönség.

Beszélt arról is, hogy a most nyílt kiállításon a rendezőnek egy másik arcát ismerheti meg a közönség. Fábri Zoltán festményein ugyanazokat a gondolatokat közvetíti, mint a filmjeiben, festményein keresztül is az emberi kiszolgáltatottság ellen emelt szót.

András Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, Fábri Zoltán egykori tanítványa elmondta, hogy Az ötödik pecsét, Körhinta, és az Isten hozta, őrnagy úr! rendezője, akinek tavaly ünnepelték századik születésnapját, élete utolsó évtizedében kezdett el komolyan festeni.

Kiemelte Fábri Zoltán zsenialitását és elmondta, hogy pályafutása során 60 színházi díszlettervet készített, 10 színdarabot állított színpadra és 25 játékfilmet rendezett. Kezdetben a klasszikus magyar írók, majd az élő magyar írók műveit, többek között Örkény István írásait adaptálta a filmvászonra. Fábri a Körhinta című film cannes-i bemutatója után írta be a nevét a világ filmtörténetébe és ő fedezte fel Törőcsik Mari kétszeres Kossuth-díjas színészt is – idézte fel.

Filmrendezései közül kiemelte az Édes Anna, Két félidő a pokolban, a Pál utcai fiúk, Ötödik pecsét, és az Utószezon című alkotásait.

Fábri Zoltán 14 festményét felvonultató kiállítás december 8-ig tekinthető meg. A képeken az erőszak, a háború jelenik meg, de holokauszt témájú festményeit is bemutatják. Az alkotásokat Fábri Péter, a művész unokája bocsátotta a szervezők rendelkezésére.