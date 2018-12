Európai fesztiválfilmek az ArteKino online filmfesztiválon

Elkezdődött szombaton az ArteKino online filmfesztivál, amely december 31-ig tíz olyan európai fesztiválfilmhez biztosít hozzáférést, amely korábban alig került forgalmazásba Európában.

A válogatásba olyan filmek kerültek be, amelyek nagyszerűen szerepeltek az A-kategóriás filmfesztiválokon – Berlin, Cannes, Velence vagy Locarno -, az európai mozikban mégsem kaptak kellő figyelmet.

A filmek 45 országban lesznek elérhetők, bárki regisztrálhat, a filmek megtekintése ingyenes – közölte a magyarhangya, az ArteKino Fesztivál hazai partnere szombaton az MTI-vel.

Az érdeklődők megtekinthetik Anne Zohra Berrached 24 hét, Jacky Goldberg Flesh Memory, Reisz Gábor Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, Silvia Luzi és Luca Bellino Il cratere, Katharina Mückstein L’animale, Peter Monsaert Flemish heaven, Deborah Haywood Pin cushion, Babis Makridis Pity és Cyril Schaublin Those who are fine című alkotását.

A filmekre szavazni is lehet, a nyertes a Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválra nyerhet utazást.