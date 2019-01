Emlékezés egy szabad műfaj diadalára

Ma van az Egy szerelem három éjszakája premierjének évfordulója, a magyar musical ünnepe

A múlt század első felében a dzsessz különféle ágaiban gyökerező, új zenés műfaj alakult ki Amerikában. A szerzők kész irodalmi műveket használtak fel, és elvetették az addig az operettekre, zenés vígjátékokra és revükre jellemző dramaturgiai elveket. Őse a daljáték és az operett, de más a szerkezete, hasonlít az operához, mert nincs vagy nagyon kevés benne a prózai rész, és szerkezetileg is inkább az operával rokon, hiszen a zenei rész szerkesztése hasonló: témák, ciklusok követik egymást, ismétlődnek, így a zene szerepe felértékelődik, tágabb jelentést kap.

Az új műfaj „szabad”, nincsenek megdönthetetlen szabályai, és az olyan társművészetek, mint a tánc vagy a képzőművészet is bevonhatók, így nem csoda, ha elindult világhódító útjára. A modern kor operájának is nevezett musical, mely szónak nincs magyar megfelelője, az ötvenes évekre Európába is eljutott.

Ha kis késéssel is, de megszületett az első magyar musical, 1961. január 12-én a Petőfi Színház bemutatta az Egy szerelem három éjszakáját. Ez a „musical tragedy” egy csapásra polgárjogot vívott ki nálunk is a műfajnak. A Radnóti Miklós sorsát idéző, a második világháború alatt játszódó színművet Hubay Miklós, a dalszövegeket a költő, műfordító Vas István írta, zenéjét Ránki György szerezte, a zenekart Petrovics Emil vezényelte.

A darabot Szinetár Miklós rendezte, parádés volt a szereposztás is: Bodrogi Gyula, Margitai Ági, Miklósy György, Agárdi Gábor, Sennyei Vera és Horváth Tivadar lépett a Nagymező utcai színpadra. A darabból 1967-ben Révész György filmet forgatott, a főszerepekben Tóth Benedekkel, Venczel Verával, Darvas Ivánnal, Latinovits Zoltánnal, Sinkovits Imrével, Kállai Ferenccel, Major Tamással és Bodrogi Gyulával. A musical tévéváltozatát 1986-ban mutatták be.

Sorra jöttek a sikerdarabok: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, István, a király (e rockopera műfajilag musicalnek minősül), A padlás, Doktor Herz, Légy jó mindhalálig, Valahol Európában, A dzsungel könyve, Hotel Menthol, Made in Hungária, Abigél, Isten pénze, Szép nyári nap, Én, József Attila, A fejedelem, A Pál utcai fiúk.

A Bajor Gizi Színészmúzeum kezdeményezésére 2012 óta a színpadi bemutató napján, január 12-én tartják a magyar musical napját. Az ünnepet először Somogyi Zsolt, a múzeum igazgatója javaslatára rendezték meg az alkotók és az ősbemutató összes résztvevője tiszteletére, a műfaj népszerűsítésére Fedák Sári mellszobra közelében. (Fedák volt a musical elődjének számító daljátéknak, Kacsóh Pongrác János vitézének első Kukorica Jancsija.)

Kissé csalódottan tapasztaltam, hogy Somogyi Zsolt szép kezdeményezése valahol megakadt, mert ma este sehol sem játszanak magyar musicalt. Persze lehet, hogy én nem kerestem rá elég alaposan. Pedig rengeteg budapesti és vidéki színház repertoár­jában van musical, sőt magyar musical. Az egyik legcsodálatosabbat, a Valahol Európábant legközelebb január 14-én láthatjuk a Pesti Magyar Színházban. A „félig mese, félig musical 9–99 éves korig”, A padlás január 16-án a Szombathelyi Weöres Sándor Színházban melengetheti meg a szívünket. A Kecskeméti Katona József Színházban szintén január 16-án játsszák A beszélő köntöst.

A Fővárosi Operettszínházban pedig bővelkedünk a magyar musicalekben: január 23-án István, a király, február 8-án Dorian Gray, február 15-én az „albérleti revüként” aposztrofált Macskadémon, február 25-én Abigél. Ma este pedig, más nem lévén, nézzük meg a Madách Színházban a Rocksulit. Nagyon amerikai és nagyon hangos. Hátha felrázza az emlékezést.