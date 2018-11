Első alkalommal tartott Kolozsváron közgyűlést az Európai Színházi Unió

Első alkalommal tartott Kolozsváron közgyűlést az Európai Színházi Unió (UTE) a hétvégén, az eseményt a 6. Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében tartották meg.

Tompa Gábort, a kolozsvári színház igazgatóját ez év májusában választották meg a több mint harminc tagot számláló UTE elnökévé, mandátumának első közgyűlése zajlott a hétvégén Kolozsváron – olvasható a Kolozsvári Állami Magyar Színház hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, az eseményen az unió tagszínházainak képviselői vettek részt, olyan színházak vezetői, mint a bécsi Volkstheater, a Teatro di Roma, a Schauspiel Köln, a Comédie de Reims, az athéni Görög Nemzeti Színház, a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház, a portugál Teatro Nacional Sao Joao, a Prágai Városi Színház, a Piccolo Teatro di Milano, a bukaresti Bulandra Színház, a budapesti Vígszínház, a moszkvai Kisszínház és a Sztanyiszlavszkij Színház, a bulgáriai Theatre Laboratory Sfumato, valamint Antal Csaba díszlettervező és George Banu, az UTE egyéni tagjai.

Az Interferenciák Fesztivál keretében idén öt UTE-tagszínház előadását, emellett Ilan Ronen és Antal Csaba egyéni tagok munkáit láthatja a kolozsvári közönség, George Banu pedig a háború színházi megjelenítési lehetőségeiről tart konferenciát.

A közleményben Tompa Gábor elnököt idézik, aki elmondta: felmerült annak a lehetősége, hogy 2019-ben Kolozsváron rendezzék meg az UTE tagszínházainak fesztiválját.

A közgyűlésen a résztvevők az Európai Színházi Unió közeljövőre vonatkozó legfontosabb terveit is megvitatták. A szervezet ügyvezető igazgatói állásának betöltéséről hamarosan döntés születik, az új vezető a tervek szerint 2019-től veszi át a posztot. Az UTE fő célja a későbbiekben is olyan nemzetközi projektek létrehozása, amelyek nem csupán az alkotók és országok közti tapasztalatcserét szolgálják, hanem a fiatalabb generációt is bevezetik a színház világába.

A közleményben kitérnek arra, hogy elkezdődött ugyanakkor az Unió Digital Natives elnevezésű projektje, amelyet az Európai Bizottság Kreatív Európa programja finanszíroz, és amelyben a Kolozsvári Állami Magyar Színház is partnerként vesz részt.

Az Interferenciák programjának részeként rendezték meg a projekt első tematikus konferenciáját a digitalizálódás témakörében: a Digital Hermits című eseményen a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók közti generációs különbségekről folytattak kerekasztal-beszélgetést a résztvevők.